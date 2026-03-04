Δείτε ποιοι επιλέχθηκαν για τις αρχικές ενδεκάδες στο Παναθηναϊκός-ΟΦΗ (04/03, 18:00), από τους Ράφα Μπενίτεθ και Χρήστο Κόντη, αντίστοιχα.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο για το αναβληθέν παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Ραφά Μπενίτεθ προχώρησε σε πέντε αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στον Άρη, επαναφέροντας στην αρχική ενδεκάδα τους Ίνγκασον, Μπακασέτα, Σάντσες, Ταμπόρδα και Τετέι.

Η ομάδα θα αγωνιστεί με σχηματισμό 3-4-2-1. Στο τέρμα θα είναι ο Λαφόν, ενώ η άμυνα θα αποτελείται από τους Γεντβάι, Ίνγκασον και Ερνάντεθ. Στη θέση των φουλ μπακ θα βρίσκονται ο Κάτρης δεξιά και ο Κυριακόπουλος αριστερά, με τους Σάντσες και Μπακασέτα να κινούνται στον άξονα. Οι Ταμπόρδα και Αντίνο θα βρίσκονται πίσω από τον προωθημένο Τετέι.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Κόντης επέλεξε τον Χριστογεώργο για την εστία, με τους Κωστούλα, Λαμπρόπουλο και Κρίζμανιτς να αποτελούν την τριάδα της άμυνας. Στα χαφ θα αγωνιστούν οι Κανελλόπουλος και Ανδρούτσος, ενώ στα πλάγια θα βρίσκονται ο Σενγκέλια δεξιά και ο Αθανασίου αριστερά. Ο Νους και ο Φούντας θα κινούνται γύρω από τον Σαλσέδο.