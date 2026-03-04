Δείτε ποιους επέλεξαν οι δύο προπονητές για τις αρχικές τους ενδεκάδες, στην αναμέτρηση Κηφισιά-ΠΑΟΚ (04/03, 20:00).

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά εκτός έδρας (04/03, 20:00) στη μεταξύ τους εξ αναβολής αναμέτρηση για τη Stoiximan Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να ξεκινήσει με τον Μπιάνκο στη θέση «10», ενώ οι Ζίβκοβιτς και Χατσίδης θα είναι στα άκρα της επίθεσης.

Από την άλλη πλευρά, η Κηφισιά παρατάσσεται με αρκετές απουσίες, κάτι φανερό στην αρχική ενδεκάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Οι αρχικές ενδεκάδες στο Κηφισιά-ΠΑΟΚ:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Κονάτε, Πέτκοφ, Σόουζα, Χουχούμης, Εμπό, Αμανί, Μπένι, Ρουκουνάκης, Θεοδωρίδης, Γκέρσον.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γιακουμάκης.