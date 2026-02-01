Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Πανσερραϊκό (01/02, 19:30), για την επόμενή του «μάχη» στη Stoiximan Super League. Ποιες αλλαγές σκέφτεται ο Ραζβάν Λουτσέσκου;

Η επόμενη «αποστολή» του ΠΑΟΚ είναι στην Τούμπα, για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Απέναντί του θα βρει τον Πανσερραϊκό (01/02, 19:30) και μοναδικός στόχος είναι η νίκη, που θα μπορέσει να του δώσει ακόμα και την πρωτιά.

Ωστόσο, ο Ραζβάν Λουτσέσκου όλα δείχνουν ότι θα πάει σε αλλαγές, ώστε να «φρεσκάρει» την ομάδα του.



Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε… pic.twitter.com/Mvq2HTNTPa — PAOK FC (@PAOK_FC) January 29, 2026

Κάτω από την εστία -πιθανότατα- θα συνεχίσει ο Αντώνης Τσιφτσής. Δεξιά στην άμυνα θα είναι ο Ζοάν Σάστρε, ενώ αριστερά ο Γκρεγκ Τέιλορ.

Στα στόπερ θα παίξουν οι Ντέγιαν Λόβρεν μαζί με τον Αλεσάντρο Βολιάκο. Στα χαφ -πιθανότατα- θα είναι οι Μαντί Καμαρά, με τον Χρήστο Ζαφείρη, με τον Αλεσάντρο Μπιάνκο να είναι ο τρίτος.



Μια ευχή μόνο… Ποτέ ξανά… pic.twitter.com/H8tWqyAvwx — PAOK FC (@PAOK_FC) January 29, 2026

Στο ένα «φτερό» της επίθεσης προβάδισμα έχει ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, στο άλλο ο Δημήτρης Πέλκας και για την κορυφή της επίθεσης «παίζει» δυνατά ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.



Επομένως, εύκολα καταλαβαίνει κανείς πως μιλάμε για μία ενδεκάδα με πολλές αλλαγές. Κι αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Τσιφτσής, Σάστρε, Τέιλορ, Λόβρεν, Βολιάκο, Καμαρά, Ζαφείρης, Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Γερεμέγεφ.