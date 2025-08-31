Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Λεβαδειακό, σε ένα ματς που ο Ρουί Βιτόρια ενδέχεται να «φρεσκάρει» την ενδεκάδα του.

Μετά την εξασφάλιση της παρουσίας του στη League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Λεωφόρο, για να υποδεχθεί τον Λεβαδειακό στη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ρουί Βιτόρια αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές, ώστε να φρεσκάρει την ομάδα του. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως ο Ρενάτο Σάντσες συμπεριελήφθη για πρώτη φορά στην αποστολή του «τριφυλλιού».

Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί κατά πάσα πιθανότητα ο Ντραγκόφσκι, ενώ από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα, θα είναι οι Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Μλαντένοβιτς.

Σιώπης και Τσέριν θα κινούνται στον χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Ζαρουρί να είναι στον χώρο πίσω από τον επιθετικό.

Εκεί, θα βρεθεί ο Σφιντέρσκι, ενώ στα δύο άκρα της επίθεσης θα τοποθετηθούν οι Τζούρισιτς και Πελίστρι.