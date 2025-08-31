Μετά την εξασφάλιση της παρουσίας του στη League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Λεωφόρο, για να υποδεχθεί τον Λεβαδειακό στη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο Ρουί Βιτόρια αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές, ώστε να φρεσκάρει την ομάδα του. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως ο Ρενάτο Σάντσες συμπεριελήφθη για πρώτη φορά στην αποστολή του «τριφυλλιού».
Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί κατά πάσα πιθανότητα ο Ντραγκόφσκι, ενώ από δεξιά προς αριστερά στην άμυνα, θα είναι οι Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Μλαντένοβιτς.
Σιώπης και Τσέριν θα κινούνται στον χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Ζαρουρί να είναι στον χώρο πίσω από τον επιθετικό.
Εκεί, θα βρεθεί ο Σφιντέρσκι, ενώ στα δύο άκρα της επίθεσης θα τοποθετηθούν οι Τζούρισιτς και Πελίστρι.