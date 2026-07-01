O Αϊντόν Σέχου είναι και με τη… βούλα παίκτης του Παναθηναϊκού, ενώ έχει φορέσει το «τριφύλλι» στο στήθος πριν ανακοινωθεί, έστω και σε προπόνηση!

Ο Αϊντόν Σέχου είναι ακόμα μία μεταγραφή του Παναθηναϊκού, με γνώμονα το μέλλον.

Μιλάμε για έναν νεαρό επιτελικό μέσο, που έχει καταγωγή από την Αλβανία, αλλά από μικρή ηλικία έφυγε στο εξωτερικό.

Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής έχει «μεγαλώσει» στην Αγγλία, αφού από το 2022 κυνηγάει το όνειρό του στο «Νησί».

Hull City youngster, Aidon Shehu is set to join Panathinaikos for £2.6m.



Hull City had offered a new contract to the impressive 19 year old earlier this month.



The Albanian youth international joined Hull City from Southend United in 2024.



🗣 @HDMHullCity #HCAFC #paofc #pao https://t.co/HH0GV9YuRi pic.twitter.com/ZWkcT2ttoo — Kurt Johansson (@KurtJohansson_) June 30, 2026

Τα τελευταία δύο χρόνια ανήκει στη Χαλ, έχοντας πάρει μία πρώτη «γεύση» από την πρώτη ομάδα. Όχι χωρίς να έχει πάρει χρόνο συμμετοχής, αλλά όντας στον πάγκο.

Τη νέα σεζόν θα ανήκει στον Παναθηναϊκό, και θα είναι «ανοιχτό» το σενάριο να πάει κάπου δανεικός, για να πάρει λεπτά συμμετοχής.

Ωστόσο, ο Αϊντόν Σέχου είχε φορέσει το «τριφύλλι» στο στήθος του, έστω και σε προπονήσεις.



Ο ατομικός του coach είχε δημοσιεύσει στις αρχές του Ιούνη τον ποδοσφαιριστή να κάνει ατομικές προπονήσεις με τη φανέλα του Παναθηναϊκού!

Ποιος είναι ο λόγος; Ο Έλτον Φικάι. Αν προσέξει κανείς πιο προσεκτικά το βίντεο θα παρατηρήσει πως πίσω γράφει το όνομα του πρώην παίκτη των «πρασίνων».

A stunning strike from Aidon Shehu set our Under-21s onto an emphatic MKM win 💫



Check out the highlights on Tigers Plus 👇#hcafc | @HullCityAcademy — Hull City (@HullCity) April 12, 2025

Οι δύο τους έχουν υπάρξει συμπαίκτες στην εθνική ελπίδων της Αλβανίας, καθώς έχουν παίξει παρέα. Επομένως, πολύ πιθανό σε μία από τις συναντήσεις τους ο Έλτον Φικάι να του έδωσε και μία εμφάνιση.

Και λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Παναθηναϊκός προχώρησε στην απόκτησή του, αφού υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Σε μία κίνηση που έχει ξεκάθαρη στόχευση το μέλλον, για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή που από μικρός έχει «ξενιτευτεί» για να ζήσει το όνειρό του.