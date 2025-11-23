Η ΑΕΚ κέρδισε με το «αγαπημένο» της σκορ στην Stoiximan Super League, με «χρυσό» σκόρερ τον Ζίνι, απέναντι στον Άρη.

Η ΑΕΚ έχει «τελειοποιήσει» τις νίκες με 1-0. Ο Ζίνι επέστρεψε μετά την μεγάλη του απουσία, λόγω τραυματισμού, για να δώσει τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του Νίκολιτς, απέναντι στον Άρη του «παλιόφιλου» Μανόλο Χιμένεθ, στην OPAP Arena (23/11, 1-0), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Πέτρος Μάνταλος ήταν ξανά ένας εκ των πρωταγωνιστών της «Ένωσης». Ο αρχηγός των «κιτρινόμαυρων» ήταν εκείνος που «έφτιαξε» το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, με μία σέντρα ακριβείας προς το κεφάλι του συμπαίκτη του, στο 77ο λεπτό, προκειμένου να λύσουν τον «γόρδιο δεσμό».

Για άλλη μια φορά, αν και η ΑΕΚ δημιούργησε μεγάλο αριθμό τελικών προσπαθειών, δεν μπόρεσε να τις «μετουσιώσει» σε γκολ.

Είναι χαρακτηριστικό πως οι γηπεδούχοι, συνολικά, έφτασαν σε 27 τελικές προσπάθειες! Παρ’ όλα αυτά, μόλις οι 7 είχαν κατεύθυνση προς την εστία του Σωκράτη Διούδη.

Από την άλλη, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τον Άρη. Οι Θεσσαλονικείς είχαν 6 τελικές προσπάθειες, με τις 3 να είναι εντός εστίας. Αξίζει να σημειωθεί πως αμφότερες οι ομάδες είχαν από ένα δοκάρι.

Πάντως, το 1-0 έχει εξελιχθεί σε «αγαπημένο» σκορ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στην Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ, σε αυτές τις πρώτες 11 αγωνιστικές του φετινού ελληνικού πρωταθλήματος, μετρά 8 νίκες, μαζί με 1 ισοπαλία και 2 ήττες.

Το εντυπωσιακό είναι πως τα 6 από τα 8 νικηφόρα αποτελέσματά της έχουν έρθει με 1-0! Πρόκειται για ένα ποσοστό που φτάνει στο 75% και σίγουρα, δεν περνά απαρατήρητο.

Πρόκειται για τα παιχνίδια απέναντι σε Αστέρα, Λεβαδειακό, Βόλο, Παναιτωλικό, ΟΦΗ και τώρα, Άρη.

Δείτε τα παιχνίδια της ΑΕΚ, στη φετινή Stoiximan Super League: