Πώς ο ΠΑΟΚ προετοίμαζε το έδαφος, ώστε ο Χρήστος Ζαφείρης να παρουσιαστεί στην Θεσσαλονίκη όσο πιο έτοιμος γίνεται.

Ο Χρήστος Ζαφείρης αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ στη Stoiximan Super League. Μετά την είσοδό του ως αλλαγή στο ματς Κυπέλλου απέναντι στον Ατρόμητο (06/01) για 25′, αγωνίστηκε για 72′ ως βασικός κόντρα στον Παναιτωλικό.

Έδειξε έτοιμος να προσφέρει στο πλάνο του Ραζβάν Λουτσέσκου, παρότι ενσωματώθηκε στο ρόστερ μεσούσης της σεζόν: είχε 81% ευστοχία στις πάσες (30/37) και 72% στις πάσες στο αντίπαλο μισό. Παράλληλα, δημιούργησε μία μεγάλη ευκαιρία, είχε δύο πάσες-κλειδιά, αλλά και δύο σουτ, ένα εκ των οποίων σταμάτησε στο δοκάρι.

«Υπομονή, υπομονή. Είναι τοπ παίκτης, θα βελτιώνεται συνεχώς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ, μετά το ματς με τον Παναιτωλικό, ερωτηθείς για τα όσα έκανε ο Χρήστος Ζαφείρης.

Η γρήγορη προσαρμογή και ενσωμάτωση στον τρόπο παιχνιδιού των Θεσσαλονικέων, πάντως, δεν είναι τυχαίο γεγονός.

Όσο πλησίαζε η ώρα για να αφιχθεί στην Ελλάδα και να «μπει» στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ, ο Χρήστος Ζαφείρης ήταν σε διαρκή επικοινωνία με τους ανθρώπους του συλλόγου και τους συνεργάτες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Μεταξύ αυτών ήταν και ο ασκησιολόγος συνεργάτης του Ρουμάνου προπονητή, ενώ προβάλλονταν και βίντεο από κομμάτια των προπονήσεων, έτσι ώστε ο 22χρονος Έλληνας χαφ να είναι «διαβασμένος» πριν ακόμα πατήσει το πόδι του στην Θεσσαλονίκη!