Τι αναφέρει δημοσίευμα από την Τουρκία, για τον σέντερ φορ του ΠΑΟΚ, Φέντορ Τσάλοφ, και την Καϊσερισπόρ.

Εξελίξεις στον ΠΑΟΚ και συγκεκριμένα στην υπόθεση του Φέντορ Τσάλοφ, σύμφωνα με ΜΜΕ της Τουρκίας.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα το απόγευμα της Τετάρτης (13/08), η Καϊσερισπόρ ετοιμάζεται να προχωρήσει στην απόκτηση του Ρώσου επιθετικού, με τη μορφή δανεισμού.

Μάλιστα, τονίζεται πως η μετακίνηση του Τσάλοφ από τον ΠΑΟΚ στην Καϊσερισπόρ, αναμένεται να «κλείσει», μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει το δημοσίευμα για τον Φέντορ Τσάλοφ στην Τουρκία:

«Η Καϊσερισπόρ, εκπρόσωπος της Σούπερ Λιγκ Τουρκίας, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε ακόμη μία μεταγραφή, ενισχύοντας το ρόστερ της.

Οι «κιτρινόκοκκινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με τον 27χρονο Φεντόρ Τσαλόφ, ο οποίος αγωνίζεται στον ελληνικό ΠΑΟΚ. Η επισημοποίηση της μεταγραφής του αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα».

Ο 27χρονος επιθετικός από τη Ρωσία, αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2024, έναντι 3.000.000 ευρώ.

Ο Φέντορ Τσάλοφ αποχώρησε από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τον ΠΑΟΚ τον Αύγουστο της περασμένης σεζόν και έχει καταγράψει 41 εμφανίσεις στα «ασπρόμαυρα», σκοράροντας πέντε γκολ και μοιράζοντας επτά ασίστ.

Υπενθυμίζεται πως το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027 και βάσει Transfermarkt, ο Ρώσος σέντερ φορ κοστολογείται στα 7 εκατομμύρια ευρώ.