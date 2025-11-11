Όπως ανακοίνωσε ο ΠΣΑΠΠ, ο Ανδρέας Τεττέη είναι υποψήφιος στα FIFPRO Merit Awards 2025, ως Πρεσβευτής κατά του ρατσισμού.

Ο ΠΣΑΠΠ ανακοίνωσε την Τρίτη (11/11) ότι ο Ανδρέας Τεττέη, ως Πρεσβευτής του οργανισμού ενάντια στον ρατσισμό, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους για τα βραβεία FIFPRO Merit Awards 2025.

Ο θεσμός αυτός τιμά ποδοσφαιριστές απ’ όλο τον κόσμο, οι οποίοι με την επιρροή τους θέλουν να συμβάλουν σε μία θετική αλλαγή, πέρα από τις γραμμές του γηπέδου.

Τα βραβεία απονέμονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

-Player Activism: Για δράσεις που προωθούν την κοινωνική αλλαγή.

-Player Impact: Για πρωτοβουλίες που βελτιώνουν ουσιαστικά ζωές ανθρώπων.

-Player Voice: Για τη χρήση της φωνής τους ώστε να εμπνεύσουν και να ευαισθητοποιήσουν.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της FIFPRO, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου 2025.