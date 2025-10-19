Ο Τάσος Δώνης σκόραρε στο Άρης-Παναθηναϊκός, σε ένα ματς που ήταν αρκετά ξεχωριστό για τον ίδιο.

Κομβικός αποδείχθηκε ο Τάσος Δώνης στο ματς του Άρη με τον Παναθηναϊκό, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αν και οι «πράσινοι» προηγήθηκαν από πολύ νωρίς, με το γκολ που σημείωσε ο Σφιντέρσκι στο 3ο λεπτό, δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους, μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και στο 75′ βρήκε δίχτυα, για να διαμορφώσει το τελικό 1-1 (19/10), με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να μοιραστούν από έναν πόντο.

Κάπως έτσι, κατάφερε να σκοράρει κόντρα σε μία ομάδα, που είχε βρεθεί στις ακαδημίες της στο παρελθόν. Άλλωστε, ο Τάσος Δώνης από τον Παναθηναϊκό είχε πάρει μεταγραφή στα τμήματα ακαδημιών της Γιουβέντους, πίσω στο 2013.

Ωστόσο, δεν είχε προλάβει να πραγματοποιήσει ούτε μία συμμετοχή, με την πρώτη ομάδα του «τριφυλλιού». Γι’ αυτό και στο Κλ. Βικελίδης, στο ματς ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό, έφτασε σε τρεις, προσωπικές «πρωτιές».

Αρχικά, έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κιτρίνων», καθώς μέχρι στιγμής, είχε μείνει στα «πιτς», λόγω τραυματισμού.

Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο 29ο έτος της ηλικίας του, αυτό ήταν το πρώτο του ματς και στο πλαίσιο της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος!

Έτσι λοιπόν, κατ΄ επέκταση, η τρίτη «πρωτιά» του Τάσου Δώνη έγκειται στο γκολ του, αφού αποτέλεσε το πρώτο τέρμα που σημειώνει στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος.