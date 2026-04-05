Η ΑΕΚ έχει βρει στον Θωμά Στρακόσια σιγουριά κάτω από τα δοκάρια, με τον έμπειρο γκολκίπερ να διατηρεί μία εντυπωσιακή πρωτιά στη φετινή Stoiximan Super League!

Η ΑΕΚ φαίνεται πως έχει έναν «πονοκέφαλο» λιγότερο, έχοντας τον Θωμά Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια της.

Στη δεύτερη σεζόν του στην «Ένωση», ο Αλβανός γκολκίπερ έχει πατήσει για τα καλά «γερά» στα πόδια του και έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς.

Έως τώρα, ο έμπειρος τερματοφύλακας έχει αγωνιστεί σε 40 ματς με την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν, σε Stoiximan Super League και Conference League. Σε αυτά, έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία του σε 21 περιπτώσεις, έχοντας δεχθεί συνολικά 30 γκολ.

Μάλιστα, εάν επικεντρωθούμε αποκλειστικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα συνειδητοποιήσουμε πως ο Θωμάς Στρακόσια κρατά στα χέρια του και μία σπουδαία πρωτιά.

Συγκεκριμένα, στα 26 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, διατήρησε ανέπαφη την εστία του 15 φορές, έχοντας δεχθεί μόλις 17 τέρματα. Μόνο ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει διατηρήσει απαραβίαστη την εστία του σε περισσότερες περιπτώσεις (17).

Ωστόσο, ο 31χρονος έχει καταφέρει να αποτρέψει τα περισσότερα γκολ, από κάθε άλλον γκολκίπερ στην Stoiximan Super League!

Για την ακρίβεια, έχει «αποτρέψει» 9 γκολ, αφού τα xGoals εναντίον του έφτασαν συνολικά στα 26. Παράλληλα, έχει προλάβει ήδη να αποκρούσει τρία πέναλτι, όντας ο μοναδικός τερματοφύλακας που κατάφερε κάτι αντίστοιχο στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Δίχως αμφιβολία, ο Στρακόσια θα είναι ένας από τους κομβικότερους παίκτες της ΑΕΚ στα πολυαναμενόμενα Play Offs.