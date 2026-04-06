Ο ΠΑΟΚ έχει λόγους για να «προβληματίζεται», καθώς βλέπει την επίθεσή του να «ξεμένει» από ιδέες με έναν κοινό τρόπο στα τελευταία πέντε ματς.

O ΠΑΟΚ έμεινε… άσφαιρος στην 1η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Super League. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πάλεψε, είχε ορισμένες καλές ευκαιρίες, αλλά «κόλλησε» για τα καλά.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός (05/04, 0-0) να του «χαλάει» ένα εντυπωσιακό εντός έδρας σερί που είχε «χτίσει».

ΠΑΟΚ, Τούμπα και νίκη στα Play Offs δεν «ταίριαξαν» μετά από δύο χρόνια! Λίγες ευκαιρίες, όλα στο «μηδέν», με τον ΠΑΟΚ να «χαλάει» ένα απίθανο σερί του και ο Παναθηναϊκός να «αντέχει» στην Τούμπα, κάνοντας κάτι που είχε να συμβεί πολύ καιρό!

Σε ένα ματς που οι Θεσσαλονικείς θα έχουν πολλούς και έντονους «προβληματισμούς», καθώς βλέπουν μία ιστορία να επαναλαμβάνεται.

Στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις για τη Stoiximan Super League ο ΠΑΟΚ μοιάζει να έχει «ξεμείνει» από ιδέες επιθετικά. Άλλωστε, τα στατιστικά με μία γρήγορη ματιά αυτό «προδίδουν».

Οι 10+ τελικές που ψάχνει ο ΠΑΟΚ

Αρκετές είναι οι φορές που βλέπουμε την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να είναι αρκετά «ορεξάτη» στην επίθεσή της. Έτσι και αλλιώς, μιλάμε για το κλαμπ που σκοράρει τα περισσότερα γκολ στη διοργάνωση μέχρι στιγμής (μαζί με τον Λεβαδειακό).

Όμως, τον τελευταίο μήνα τα πράγματα δεν έχουν πάει πάρα πολύ καλά, σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ευκαιριών. Η «αφετηρία» μας θα είναι το ματς με την Κηφισιά (04/03, 1-4), τότε μπορεί να είχε σκοράρει τέσσερις φορές, αλλά είχε μόλις εννέα τελικές σε όλο το παιχνίδι.

Μάλιστα, οι δύο εξ αυτών είχαν έρθει από την άσπρη βούλα και τις εκτελέσεις πέναλτι του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ακριβώς ίδιο αριθμό τελικών είχε απέναντι και στον Βόλο (22/03, 2-1), αλλά και τον Λεβαδειακό (15/03, 3-0), έχοντας μία ήττα και μία νίκη σε αυτά τα ματς.

Στα δύο τελευταία ντέρμπι ο ΠΑΟΚ είχε δύο «λευκές» ισοπαλίες χωρίς να μπορεί να δημιουργήσει πολλές ευκαιρίες. Απέναντι στον Ολυμπιακό (08/03, 0-0) είχε μονάχα πέντε, ενώ κόντρα στον Παναθηναϊκό (05/04, 0-0) είχε επτά!

Δηλαδή, ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει πάνω από πέντε αναμετρήσεις να «φτιάξει» παραπάνω από 10 τελικές προσπάθειες σε ένα ματς. Σε ένα γεγονός που σίγουρα θα φέρνει «πονοκέφαλο» στον Ραζβάν Λουτσέσκου.