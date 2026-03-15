Ο ΠΑΟΚ είχε εύκολο έργο απέναντι στον Λεβαδειακό, επικρατώντας με 3-0 (15/03), στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Έτσι, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έφτασε στους 57 βαθμούς, μία στροφή πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας του φετινού πρωταθλήματος.

Με τα γκολ των Τάισον, Γερεμέγεφ και Χατσίδη, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αλλάξει μια «πρωτιά», σε μία συγκεκριμένη κατηγορία της φετινής σεζόν στη Stoiximan Super League.

Εδώ και αρκετούς μήνες, ο Λεβαδειακός αποτελούσε τον σύλλογο που είχε πετύχει τα περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα.

Παρ’ όλα αυτά, το ντεφορμάρισμα των τελευταίων εβδομάδων έχει αλλάξει ριζικά την εικόνα των Βοιωτών.

Είναι χαρακτηριστικό πως στα τελευταία πέντε παιχνίδια, ο Λεβαδειακός κατάφερε να σκοράρει μόλις σε μία περίπτωση, ενώ αντίθετα έχει δεχθεί συνολικά 12 τέρματα.

Αυτό είχε ως συνέπεια να «κολλήσει» στα 50 γκολ στο ενεργητικό του. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, αξιοποίησε την ευκαιρία και έφτασε πια στα 51 γκολ υπέρ, στο φετινό πρωτάθλημα, αποτελώντας την κορυφαία επίθεση έως τώρα.