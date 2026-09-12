Όλο το «Γ. Καραϊσκάκης» σηκώθηκε στο… πόδι, στο ματς του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ!

Το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ακούστηκε και πάλι ρυθμικά στο «Γ. Καραϊσκάκης», λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από το τιμόνι της ομάδας!

Ο Ολυμπιακός, στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του, γνώρισε εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη (12/09, 0-1), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμο έδαφος στην κούρσα για το φετινό πρωτάθλημα.

Περίπου στο 80ό λεπτό της αναμέτρησης, ο κόσμος που βρέθηκε στο φαληρικό γήπεδο ξεκίνησε να φωνάζει ρυθμικά «Μεντιλίμπαρ οέ οέ οέ», αποθεώνοντας τον Βάσκο τεχνικό, που έγραψε ιστορία με τον σύλλογο του Πειραιά. Μάλιστα, το ίδιο σύνθημα ακούστηκε και στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης!

Έτσι, αν και αυτή τη φορά δεν ήταν παρών στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Μεντιλίμπαρ άκουσε ξανά το όνομά του από τους φίλους του Ολυμπιακού, οι οποίοι δείχνουν πως δεν τον ξεχνούν…