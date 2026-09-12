Τρομερή ακρίβεια για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και έναν προκάτοχό του που αγαπήθηκε όσο ελάχιστοι από τον κόσμο του Ολυμπιακού.

Κάτι περισσότερο από 30 μήνες ήταν αρκετοί για να αφήσει το δικό του σημάδι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Εδώ που τα λέμε, ακόμα και οι 4μιση πρώτοι έφταναν και περίσσευαν.

Λίγοι προπονητές που έχουν κάτσει στην «ηλεκτρική καρέκλα» αυτού του ερυθρόλευκου πάγκου ανά τα χρόνια, έχουν καταφέρει να μακροημερεύσουν. Ακόμα περισσότερο να δεθούν τόσο πολύ με τον κόσμο, αφήνοντας σπουδαία παρακαταθήκη αλλά και αλησμόνητες βραδιές. Σίγουρα σε αυτό το τελευταίο, ο Μεντιλίμπαρ τους κερδίσει όλους.

Ο Βάσκος τεχνικός που ήρθε τον Φλεβάρη του 2024 για να «σώσει» τη σεζόν και συνέβαλε και με το παραπάνω να συμβεί αυτό. Έχοντας να διαχειριστεί πέρα από την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, το «βάρος» της καταγωγής του.

Μέχρι να γίνει προπονητής του Ολυμπιακού, ο πιο αγαπητός Ισπανός και δη Βάσκος των Πειραιωτών ήταν φυσικά ο Ερνέστο Βαλβέρδε, που άφησε βαριά κληρονομιά. Και μία τεράστια αγάπη. Για εκείνον μάλιστα είχε ερωτηθεί ο Μεντιλίμπαρ στην πρώτη Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του με τη Φερεντβάρος, τονίζοντας πως έχουν αρκετά καλή σχέση.

«Ναι είναι αλήθεια πως έχω μιλήσει με τον Ερνέστο μια δυο φορές πριν έρθω εδώ. Και γνωρίζω πολύ καλά ότι τον έχουν όλοι πάρα πολύ ψηλά εδώ στον Ολυμπιακό. Βρέθηκε εδώ σε δύο διαφορετικές θητείες σε δυο σεζόν και κατάφερε να κερδίσει τίτλους. Οπότε είναι πολύ λογικό πως είναι ένας άνθρωπος που αγαπάνε όλοι στον Ολυμπιακό τόσο πολύ. Φαίνεται παντού άλλωστε.

Ως προς τις ομοιότητες, σαν ποδοσφαιριστές βρεθήκαμε στην ίδια για μία σεζόν, έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Στο τέλος κάθε σεζόν συναντιόμαστε για ένα φαγητό. Μακάρι να έχω περισσότερες ομοιότητες μαζί του στο τέλος της σεζόν και της θητείας μου εδώ», είχε πε από την αίθουσα της συνέντευξης Τύπου, πριν από το ματς με τη Φερεντσβάρος.

Δυομιση χρόνια μετά, ο «Μέντι» κατάφερε να χαράξει τη δική τοθυ διαδρομή στον πάγκο του Ολυμπιακού και να δημιουργήσει… μοτίβο βάσκικης επιτυχίας στον «ερυθρόλευκο» προπονητικό θώκο.

Και ως προς τις ομοιότητες; 5 τρόπαια εκ των οποίων τρία πρωταθλήματα (2008-09, 2010-11, 2011-12) και δύο Κύπελλα για τον «Σενγκούρα» με τον Ολυμπιακό, 4 τίτλοι με την κατάκτηση του Conference League (2023-24) να ξεχωρίζει για τον Μεντιλίμπαρ με τον Ολυμπιακό. Με τον ίδιο ακριβώς αριθμό παιχνιδιών.

Δύο εκ των πιο πετυχημένων αν όχι οι πιο πετυχημένοι προπονητές στην ιστορία του Ολυμπιακού, κοούτσαραν τους «ερυθρόλευκους» στον ίδιο ακριβώς (127) αριθμό αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις.