Τελικά – όπως αποδείχθηκε και με τον Μεντιλίμπαρ – είναι δύσκολο να είσαι προπονητής σε ομάδα της Super League. Πολλώ δε μάλλον να μακροημερεύσεις.

Η λέξη υπομονή δεν αποτελεί δα και κάτι που χαρακτηρίζει τους Έλληνες, πολλώ δε μάλλον το ποδόσφαιρο της χώρας. Θέλετε το βαλκανικό ταπεραμέντο ή απλά ο τρόπος που έχουμε μάθει να λειτουργούμε, συχνά πυκνά δεν δίνει τον απαραίτητο χώρο και χρόνο στους προπονητές να δουλέψουν. Κάτι που καθρεφτίζεται περίτρανα στη Super League…

Μέσα σε λίγους μόλις μήνες και για διαφορετικούς λόγους ίσως ο καθένας, αποχώρησαν οι δύο εκ των τριών «τελευταίων των Μοϊκανών». Οι μακροβιότεροι με λίγα λόγια των πάγκων.

Τον δρόμο που χάραξε ο Ραζβάν Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει σε νέα μονοπάτια χωρίς τον «στρατηγό» του, ακολούθησε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πριν από λίγες ημέρες.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού αποφάσισε πως είχε έρθει η ώρα για να κλείσει ο πολύ πετυχημένος κύκλος του Βάσκου τεχνικού για να τον διαδεχθεί ένας άλλος συντοπίτης του.

Παράλληλα η Super League έχασε έναν ακόμα γνώστη της και πριν καλά καλά ανάψουν οι μηχανές της περιόδου 2026-27, αποδεικνύεται πως είναι πολύ δύσκολη η δουλειά του προπονητή στη χώρα μας. Αρκεί μια ματιά στο χρονοδιάγραμμα όσων βρίσκονται στην άκρη των πάγκων.

Καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ, μονάχα δύο από τους 14 συνολικά, έχουν κλείσει έναν ολόκληρο χρόνο στο πόστο τους. Ο λόγος για τους Σεμπεστιάν Λέτο (Κηφισιά, 2 χρόνια και 72 μέρες) και Μάρκο Νίκολιτς (ένας χρόνος και 72 μέρες), μετρώντας από την πρώτη του Ιούλη της σεζόν που ανέλαβαν.

Κανένας άλλος δεν έχει καταφέρει να συμπληρώσει 12 μήνες δουλειάς σε πάγκο ομάδας της Super League και να βγει… αλώβητος, με τον Γιάννη Αναστασίου του Παναιτωλικού να φλερτάρει με το να το καταφέρει σύντομα (11 μήνες και τέσσερις ημέρες).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έμεινε για 941 ημέρες στον «ερυθρόλευκο» πάγκο, όντας φυσικά στο Top10 των μακροβιότερων προπονητών στην ιστορία του Ολυμπιακού ενώ ο Ραζβάν Λουτσέσκου, παρέμεινε για 1814 ημέρες στο τιμόνι του «Δικεφάλου» στη δεύτερή του θητεία στους ασπρόμαυρους της Θεσσαλονίκης.