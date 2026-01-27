Μεγάλο «πλήγμα» για τον Παναθηναϊκό, καθώς χάνει τον ποδοσφαιριστή, που έχει… εμπιστευτεί περισσότερο μέσα στη σεζόν από κάθε άλλον!

Μία δυσάρεστη είδηση ήρθε στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Κι αυτό, γιατί θα χρειαστεί να πορευτεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τον Πέδρο Τσιριβέγια.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στο ματς της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League απέναντι στον Ατρόμητο (25/01, 0-0). Έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και τα αποτελέσματα, που ήρθαν πίσω δεν ήταν θετικά.

Υπέστη θλάση στο δεξί γαστροκνήμιο, θα μείνει εκτός δράσης για 1.5 μήνα και θα χάσει πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια.

Μέσα σε όλα θα είναι οι δύο ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, οι «μάχη» με τον Ολυμπιακό, αλλά και η «μονομαχία» με τη Ρόμα, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League!

Αναλυτικά, τα παιχνίδια που θα «χάσει» ο Πέδρο Τσιριβέγια:

29/01, Europa League, Παναθηναϊκός – Ρόμα

01/02, Stoiximan Super League, Παναθηναϊκός – Κηφισιά

04/02, Κύπελλο Ελλάδας Betsson, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

08/02, Stoiximan Super League, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

12/02, Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

15/02, Stoiximan Super League, Παναθηναϊκός – ΑΕΛ

22/02, Stoiximan Super League, ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

01/03, Stoiximan Super League, Παναθηναϊκός – Άρης

08/03, Stoiximan Super League, Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

Επομένως, ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να «ζήσει» για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς τον παίκτη, που έχει… εμπιστευτεί περισσότερες φορές. Τι εννοούμε με αυτό;

Αρκεί να δούμε όλους τους ποδοσφαιριστές των «πρασίνων» και πόσα ματς έχουν παίξει. Σύμφωνα με το Transfermarkt, στην 1η θέση θα βρούμε τον Πέδρο Τσιριβέγια, καθώς είτε ως βασικός, είτε ως αλλαγή έχει παίξει σε 31 παιχνίδια.

Τα περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη στο «τριφυλλιού», μιας και στη θέση Νο.2 είναι ο Αχμέντ Τουμπά με 30.

Επομένως, εύκολα καταλαβαίνει κανείς, πόσο σημαντική είναι η απουσία του Ισπανού χαφ, σε ένα τόσο κομβικό σημείο της σεζόν.

Δείτε ΕΔΩ τους ποδοσφαιριστές, με τις περισσότερες εμφανίσεις στον Παναθηναϊκό τη φετινή σεζόν.