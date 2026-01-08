Εξελίξεις στην υπόθεση του Σαντίνο Αντίνο, τον οποίο προσπαθεί να αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αργεντινής.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προσπάθειά του για να αποκτήσει τον Σαντίνο Αντίνο, αλλά ο σύλλογός του, Γοδόι Κρουζ, φέρεται να θέλει να τιμήσει τη συμφωνία της με τη Ρίβερ Πλέιτ. Τουλάχιστον αυτό αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αργεντινής.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη χώρα του τανγκό, η Ρίβερ Πλέιτ έχει εδώ και μέρες προσφέρει 4.500.000 ευρώ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο και η Γοδόι Κρουζ έχει ανάψει το «πράσινο φως».

Οι εκπρόσωποί του, από την άλλη, αλλά και ο οικογενειακός του κύκλος, φαίνεται πως «σπρώχνουν» τον Αργεντίνο εξτρέμ προς την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ο Γκαρσία Γκρόβα, δημοσιογράφος που είχε καταπιαστεί και με τη μεταγραφή του Ταμπόρδα το καλοκαίρι, ανέφερε: «Ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος ν’ ανεβάσει ακόμα περισσότερο την προσφορά του». Σημειώνεται πως το ρεπορτάζ του Σεμπάστιαν Σουρ, του δημοσιογράφου που πρώτος στην Αργεντινή αποκάλυψε την υπόθεση, τόνιζε πως για το 50% του παίκτη, ο Παναθηναϊκός προσέφερε 7.000.000 ευρώ, ποσό σημαντικά υψηλότερο από εκείνο της Ρίβερ Πλέιτ.

Εξελίξεις αναμένονται, λοιπόν, σε μία μεταγραφική υπόθεση που ήδη έχει μετατραπεί σε σίριαλ.