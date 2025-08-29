Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Βισέντε Ταμπόρδα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αργεντινής!
Οι προσπάθειες των ανθρώπων του «τριφυλλιού» για να ολοκληρώσουν το deal με τον 24χρονο Αργεντίνο μεσοεπιθετικό φαίνεται πως απέδωσαν.
Όπως τονίζει ο έγκριτος ρεπόρτερ, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, η Μπόκα Τζούνιορς «πούλησε» τον 24χρονο μεσοεπιθετικό στον Παναθηναϊκό, έναντι πέντε εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή σχεδόν 4,3 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Μπόκα μάλιστα κράτησε και το 20% των δικαιωμάτων του παίκτη με τον Παναθηναϊκό να έχει το 80%.
Από την άλλη, η Πλατένσε στην οποία ο Ταμπόρδα αγωνιζόταν ως δανεικός από την ομάδα του Μπουένος Άιρες, θα λάβει περίπου το ποσό των 450 χιλιάδων ευρώ.
Κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Βισέντε Ταμπόρδα «μετρά» 23 εμφανίσεις με έξι γκολ και μία ασίστ.