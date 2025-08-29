Στην Αργεντινή, τονίζουν πως ο Παναθηναϊκός αγόρασε τον Βισέντε Ταμπόρδα από την Μπόκα Τζούνιορς, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες του deal.

Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Βισέντε Ταμπόρδα, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Αργεντινής!

Οι προσπάθειες των ανθρώπων του «τριφυλλιού» για να ολοκληρώσουν το deal με τον 24χρονο Αργεντίνο μεσοεπιθετικό φαίνεται πως απέδωσαν.

Όπως τονίζει ο έγκριτος ρεπόρτερ, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, η Μπόκα Τζούνιορς «πούλησε» τον 24χρονο μεσοεπιθετικό στον Παναθηναϊκό, έναντι πέντε εκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή σχεδόν 4,3 εκατομμυρίων ευρώ.

🚨Vicente Taborda es nuevo refuerzo de Panathinaikos.

*️⃣Ya hay acuerdo en la forma de pago: Boca vendió el 80% de su pase en u$s 5M. A Platense le entrarán u$s 500.000 de resarcimiento. #TratoHecho pic.twitter.com/FGKnSLSxLt — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 28, 2025

Η Μπόκα μάλιστα κράτησε και το 20% των δικαιωμάτων του παίκτη με τον Παναθηναϊκό να έχει το 80%.

Από την άλλη, η Πλατένσε στην οποία ο Ταμπόρδα αγωνιζόταν ως δανεικός από την ομάδα του Μπουένος Άιρες, θα λάβει περίπου το ποσό των 450 χιλιάδων ευρώ.

Κατά τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Βισέντε Ταμπόρδα «μετρά» 23 εμφανίσεις με έξι γκολ και μία ασίστ.