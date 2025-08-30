Το πρώτο μπαμ της σεζόν στη Super League είναι γεγονός με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να μην χαρίζεται στις δηλώσεις του μετά την εντός έδρας ήττα του Άρη.

Η ευκαιρία του Άρη να κάνει το 2/2 και να αφήσει νωρίς στην άκρη τον πρόωρο αποκλεισμό από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, χάθηκε. Οι Θεσσαλονικείς που δεν παρουσιάσαν πειστικό πρόσωπο, την πάτησαν (2-0) από τον Παναιτωλικό που τους έχει «πληγώσει» ξανά στην έδρα τους στο παρελθόν για το πρώτο… μπαμ της σεζόν στη Stoiximan Super League.

Οι σοβαροί συμπαγείς και μεστοί Αγρινιώτες δικαιώθηκαν στο πλάνο που είχαν και ακολούθησαν, τιμωρώντας τον άνευρο Άρη των πολλών μεταγραφικών κινήσεων – για ένα ακόμα καλοκαίρι – ο οποίος ψάχνεται.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μαρίνος Ουζουνίδης δεν θέλησε να κρυφτεί πίσω από δικαιολογίες, τονίζοντας πως… «φαινόταν ότι το παιχνίδι δεν θα παέι καλά» για την ομάδα του. Εννοώντας ίσως την αναγκαστική αλλαγή του πολύ κομβικού Κάρλες Πέρεθ.

Και συνέχισε, ελπίζοντας στην θετική «μετάφραση» του ιδιαιτέρως κακού αυτού αποτελέσματος. «Κάναμε μια μέτρια εμφάνιση χωρίς ένταση. Δεν είχαμε υπομονή και κατάλληλες κινήσεις για να σπάσουμε την άμυνα του Παναιτωλικού. Από την άλλη, ο αντίπαλος πέτυχε δύο γκολ. Είναι ένα μάθημα για εμάς ιδίως για τους καινούργιους παίκτες. Πρέπει να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις και τις συνθήκες της ομάδας. Ελπίζουμε το αποτέλεσμα αυτό να γίνει ένα καλό μάθημα για εμάς».