Κι όμως, μόλις δύο ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού είναι κοντά στο να «ισοφαρίσουν» όσα γκολ έχουν όλοι οι συμπαίκτες τους παρέα!

Ο Ολυμπιακός «έχασε» την κορυφή της Stoiximan Super League στην τελευταία αναμέτρηση του 2025 και «στοχεύει» στον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον ΟΦΗ (03/01/2026, 17:00) με τις δύο ομάδες να «παίζουν» για το Super Cup Betsson.

Σε μία αναμέτρηση, που οι Πειραιώτες δεν θα έχουν -κατά πάσα πιθανότατα- και ένα από τα δυνατά τους «χαρτιά»!

🔴⚪️ The journey continues! / Το ταξίδι συνεχίζεται! pic.twitter.com/znN13UYaUB — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί απουσιάζει με τις υποχρεώσεις του στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής και όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σε ένα μεγάλο «κενό», καθώς μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ των «ερυθρολεύκων»! Ωστόσο, πίσω υπάρχει και ο Μεχντί Ταρέμι, που η εκκίνησή του στη νέα του ομάδα είναι φανταστική.

Και μαζί με τον Μαροκινό επιθετικό συνθέτουν ένα δίδυμο, που κοντεύει να «ισοφαρίσει» τα μισά γκολ της φετινής σεζόν του Ολυμπιακού!

🔴⚪️ O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / José Luis Mendilibar has renewed with Olympiacos FC! pic.twitter.com/0hIajEFz79 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 22, 2025

Τα «πεπραγμένα» των Ταρέμι και Ελ Κααμπί

Οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν σκοράρει -μέχρι στιγμής- συνολικά 26 τέρματα, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να έχει 15 γκολ, ενώ ο «συνεργάτης» του έχει 11!

Μάλιστα, τα τρία εξ αυτών έχουν έρθει στο Champions League και στους αγώνες με Μπαρτσελόνα (21/10, 6-1) και Ρεάλ Μαδρίτης (26/11, 3-4).

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης;

Αυτό θα το «βρούμε» μόνο, όταν κοιτάξουμε πόσα γκολ συνολικά έχουν πετύχει όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές των Πειραιωτών!

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πάρει από 12 διαφορετικά άτομα 29 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις! Δηλαδή, μόλις τρία παραπάνω από ότι έχουν στη «φαρέτρα» τους οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Μεχντί Ταρέμι!

Κι όμως, τα 26/55 τέρματα ή καλύτερα το 47.2% των γκολ του Ολυμπιακού «κρύβει» από πίσω του δύο μονάχα ονόματα! Θα συνεχίσουν με την ίδια… ταχύτητα οι παίκτες των «ερυθρολεύκων»; Αυτό μόνο ο χρόνος θα το δείξει…