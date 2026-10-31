Όσα είπε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, μετά τη νίκη-θρίλερ του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο, απέναντι στην Κηφισιά.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είδε την ομάδα του να «πετά» προβάδισμα δύο τερμάτων στη Λεωφόρο, όμως το «χρυσό» buzzer-beater του Ζέλσον Μαρτίνς έδωσε τους πολύτιμους τρεις πόντους.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Κηφισιάς με 3-2 (31/10), στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, και έτσι, κατάφερε να σημειώσει την 9η διαδοχική του νίκη σε όλες τις διοργανώσεις!

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Βάσκος τεχνικός μίλησε για την αυτοκριτική που θα κάνει η ομάδα του, ενώ προέβη και σε μία σύγκριση με άλλες μεγάλες ομάδες, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα, οι οποίες νικούν ακόμα και στις κακές τους μέρες.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ:

Για τη σημασία της νίκης, δεδομένης της έκβασης του σκορ και πόσο σημαντικό είναι το γεγονός αυτό για την ψυχολογία της ομάδας: «Είναι πολύ σημαντικό που κερδίσαμε, δυσκολευτήκαμε αρκετά, αν και το περιμέναμε.

Κάναμε τη ζωή μας ακόμα πιο δύσκολη μετά το 0-2, έπρεπε να συνεχίσουμε συγκεντρωμένοι, αλλά κάναμε πολλά λάθη και παραχωρήσαμε ουσιαστικά στον αντίπαλο το 2-2.

Είχαμε όμως αντίδραση μεγάλης ομάδας και δεν παραιτηθήκαμε, ψάξαμε το τρίτο γκολ μέχρι το τελευταίο λεπτό και το πετύχαμε».

Για το τι θα άλλαζε για να μην είχε έρθει τόσο αγχωτικά η νίκη: «Όχι μόνο σήμερα, αλλά σε όλα τα ματς, είτε κερδίζουμε και δεν δεχόμαστε γκολ, είτε χάνουμε, πάντα κάνουμε την αυτοκριτική μας.

Κοιτάζουμε συνεχώς που χρειάζεται να βελτιωθούμε, έτσι ακριβώς θα κάνουμε και μετά από σήμερα. Δεν ήμασταν τόσο κακοί, απλώς κοιμηθήκαμε μετά το 0-2 και κάναμε πολλά λάθη.

Το γεγονός αυτό θα το συζητήσουμε σαν ομάδα για να μην συμβεί σε επόμενο παιχνίδι. Το σημαντικό είναι ότι μπορέσαμε να ανακάμψουμε και να κερδίσουμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα και χαρούμενοι που είμαστε στην κορυφή».

Για το αν αισθάνεται τυχερός ή δικαιωμένος από το τελικό αποτέλεσμα: «Δεν νιώθω σε καμία περίπτωση ότι ήμασταν τυχεροί. Στο ποδόσφαιρο, οι μεγάλες ομάδες, όπως και η Ρεάλ, Μπαρτσελόνα που μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου στην Ισπανία, δεν παίζουν πάντα καλά και κερδίζουν ακόμα και στις κακές τους μέρες».