Ο Ολυμπιακός συνδέεται από τα ΜΜΕ της Βραζιλίας, με τον Λούκας Φερέιρα της Σάο Πάουλο. Ποιες οι απαιτήσεις της ομάδας του.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την καλοκαιρινή προετοιμασία του, αλλά παράλληλα, «τρέχει» ο μεταγραφικός σχεδιασμός.

Η δράση των Πειραιωτών στην αγορά της Λατινικής Αμερικής, αναζητώντας ταλέντα που θέλουν να κάνουν το μεγάλο «βήμα» προς την Ευρώπη, είναι γνωστή.

Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, τα ΜΜΕ της Βραζιλίας έφεραν στο προσκήνιο την υπόθεση του Λούκας Φερέιρα!

⚠️ 𝐃𝐈𝐒𝐏𝐔𝐓𝐀𝐃𝐎! — Olympiacos entrou na briga para contratar Lucas Ferreira. Agora, o São Paulo pretende subir a pedida para € 13 milhões (R$ 82 milhões).



A ideia é que entre € 11 e 12 milhões sejam fixos e o restante por metas atingidas.



📰 UOL | @EderTraskini

📸… pic.twitter.com/eg4C0uTvrd — Central do São Paulo (@centraIsaopaulo) August 9, 2025

Πρόκειται για 19χρονο εξτρέμ, που του αρέσει να αγωνίζεται κυρίως στα δεξιά, αν και αριστεροπόδαρος. Είναι θηριώδης, αφού «βλέπει» τον κόσμο από τα 1.87 μέτρα και βάσει Transfermarkt, κοστολογείται στα 5.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της Σάο Πάουλο, Έντερ Τρασκίνι, οι απαιτήσεις της βραζιλιάνικης ομάδας είναι στα 13.000.000 ευρώ.

Περίπου 11-12 ως σταθερό ποσό και τα υπόλοιπα με τη μορφή μπόνους.

Ο Λούκας Φερέιρα εν δράσει: