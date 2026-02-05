Δημοσίευμα από τη Βραζιλία τονίζει πως ο Ολυμπιακός κινήθηκε για την απόκτηση του Ματέους Μαρτινέλι, αλλά δεν έφτασε τις απαιτήσεις της Φλουμινένσε.

Ο Ολυμπιακός έχει στο στόχαστρό του τον Ματέους Μαρτινέλι, σύμφωνα με ρεπορτάζ από τη Βραζιλία, που κάνει λόγο και για σχετική πρόταση.

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου στην Ελλάδα, οι πιθανότητες για τον Ολυμπιακό να ενισχυθεί με ακόμη έναν ποδοσφαιριστή, πέρα από τους Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον, μειώνονται αισθητά. Οι Πειραιώτες έχουν εξετάσει πολλές περιπτώσεις στην αγορά και έχουν ξεχωρίσει ορισμένους στόχους, ωστόσο οι περισσότερες αποδεικνύονται ιδιαίτερα δύσκολες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «ge», μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν ο Ματέους Μαρτινέλι, ο 24χρονος μέσος της Φλουμινένσε. Ο Βραζιλιάνος χαφ θεωρείται από τους κορυφαίους στη θέση του στη χώρα του και αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας του, γεγονός που εξηγεί γιατί τόσο η πρόταση του Ολυμπιακού όσο και εκείνες των Μπεσίκτας, Γουέστ Χαμ και ενός συλλόγου από τον αραβικό κόσμο απορρίφθηκαν.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, όλες οι προτάσεις κινήθηκαν γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ, όμως η Φλουμινένσε δεν σκοπεύει να μπει σε διαπραγματεύσεις με ποσό χαμηλότερο από τα 20 εκατ. ευρώ. Κάτι τέτοιο θεωρείται αναμενόμενο, καθώς πρόκειται για προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου, ο οποίος έχει ήδη καταγράψει 298 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 15 γκολ και 18 ασίστ στο ενεργητικό του.