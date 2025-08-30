Ο Ολυμπιακός παρουσιάζεται ως το Νο.1 φαβορί για την απόκτηση του Μεχντί Ταρεμί, σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο.

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, τονίζει πως ο Ολυμπιακός είναι ο πρώτος στην «κούρσα» απόκτησης του Μεχντί Ταρεμί!

Παρά το ενδιαφέρον της Λυών για τον 33χρονο Ιρανό επιθετικό, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που ηγείται της «κούρσας».

Ως λόγος αναφέρεται η συμφωνία των Πειραιωτών με την Ίντερ.

.@Inter, su Taremi ci sono sempre più Olympiakos e @OL, con la prima nettamente in vantaggio @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2025

«Οι τελευταίες εξελίξεις για τον Μεχντί Ταρεμί, επιθετικό της Ίντερ: Ολυμπιακός και Λιόν ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, με τον πρώτο να βρίσκεται μπροστά από τη δεύτερη.

Η πίεση από την Ευρώπη συνεχίζεται για τον επιθετικό της Ίντερ, Μεχντί Ταρεμί.

Όπως έχω αναφέρει τις τελευταίες ημέρες, αρκετές ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Ιρανό παίκτη στη φετινή μεταγραφική περίοδο.

Αυτή τη στιγμή, η Λιόν (γαλλική ομάδα) και ο Ολυμπιακός (ελληνική ομάδα) είναι οι δύο ομάδες που έχουν εστιάσει περισσότερο στον παίκτη.

Ο δεύτερος βρίσκεται ξεκάθαρα μπροστά, έχοντας μάλιστα φτάσει σε συμφωνία με τους νερατζούρι τις τελευταίες ώρες», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα του Ντι Μάρτζιο στο «Sky Sports».