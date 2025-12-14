Οι αρχικές ενδεκάδες στο Άρης-Ολυμπιακός (14/12, 20:00), όπως τις επέλεξαν οι Μανόλο Χιμένεθ και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αντίστοιχα.

Άρης-Ολυμπιακός στο Κλεάνθης Βικελίδης για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League και οι αρχικές ενδεκάδες έγιναν γνωστές.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να προχωρήσει σε έξι αλλαγές, συγκριτικά με το παιχνίδι εντός της εβδομάδας, απέναντι στην Καϊράτ. Παράλληλα, παρατάσσει την ομάδα του σε σχηματισμό 4-4-2.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Aris is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #ARISOLY #slgr pic.twitter.com/B3BlpLeDQg — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 14, 2025

Ο Τζολάκης είναι στην εστία και στα άκρα της άμυνας οι Κοστίνια, Μπρούνο, με τους Καλογερόπουλο, Πιρόλα να συνθέτουν το δίδυμο στα στόπερ. Γκαρθία και Μουζακίτης στον άξονα, με τους Ζέλσον, Στρεφέτσα στα άκρα και τον Ταρέμι να πλαισιώνει τον Ελ Κααμπί.

Από την άλλη πλευρά, για τους γηπεδούχους, ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε να ξεκινήσει τον Ντούντου και τον Μορόν στο βασικό σχήμα.

Αναλυτικά οι επιλογές του: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Ροζ, Άλβαρο, Φαντιγκά – Γαλανόπουλος, Ράτσιτς – Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου – Μορόν.