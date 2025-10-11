Οι πρώτες έξι αγωνιστικές του Ολυμπιακού στη Stoiximan Super League έφεραν τα… ίδια αποτελέσματα με την περασμένη σεζόν. Ωστόσο, υπάρχουν και τρεις διαφορές!

Όλες οι ομάδες, όταν υπάρχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες, έχουν μία ευκαιρία ώστε να πάρουν μία… ανάσα.

Το ίδιο και ο Ολυμπιακός, που είχε ένα αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα. Οι «ερυθρόλευκοι», μετά από έξι αγωνιστικές στη Stoiximan Super League έχουν μαζέψει 13 βαθμούς και είναι στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Δηλαδή, όσους είχαν και την περασμένη σεζόν, στις πρώτες «στροφές» του πρωταθλήματος. Ωστόσο, υπάρχουν και τρεις σημαντικές αλλαγές.

Οι τρεις αλλαγές σε σχέση με πέρυσι

Αυτοί οι βαθμοί έχουν προέλθει για τους Πειραιώτες, αφού έχουν τέσσερις νίκες, μία ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό (21/09, 1-1) και μία ήττα με τον ΠΑΟΚ (04/10, 2-1).

Ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα θα βρίσκαμε και την περασμένη σεζόν. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός είχε ηττηθεί από τον Άρη και είχε μείνει στο… μηδέν με τον Παναιτωλικό.

Επομένως, οι Πειραιώτες έχουν ίδιους βαθμούς, αλλά έχουν «ξεμπερδέψει» με δύο πολύ δύσκολες έδρες, καθώς έχουν παίξει σε Λεωφόρο και Τούμπα.

Από την άλλη, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει παίξει ήδη δύο αγώνες για το Champions League. Πέρυσι, τέτοια εποχή είχε μία αναμέτρηση και αυτή για το Europa League.

Την ίδια ώρα, έχει «αναγκαστεί» να παίξει και ένα ματς για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενώ πέρυσι έκανε «πρεμιέρα» στη διοργάνωση στις 30 Οκτωβρίου. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως με ένα πρόγραμμα πιο δύσκολο, οι Πειραιώτες έχουν την… ίδια εκκίνηση.

Θα μπορέσουν όπως και πέρυσι να «προχωρήσουν» στην Ευρώπη και να πάρουν το νταμπλ;

Μόνο ο χρόνος θα το δείξει…