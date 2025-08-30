Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει μία σπουδαία μεταγραφή, αφού «έκλεισε» τον Μεχντί Ταρεμί! Κλειστό διετές το συμβόλαιό του.

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πυροδοτήσει τη «βόμβα» που ακούσει στο όνομα, Μεχντί Ταρεμί!

Οι Πειραιώτες τα βρήκαν σε όλα και με τον 33χρονο Ιρανό φορ, και έχοντας αποσπάσει το «ΟΚ» της Ίντερ, ολοκληρώνουν μία σπουδαία μεταγραφή, με έναν ποδοσφαιριστή που έχει πάνω από 200 γκολ στο κορυφαίο επίπεδο.

Το deal ανάμεσα στις δύο ομάδες φέρεται να «έκλεισε» σε ένα ποσό κοντά στα 2.000.000 ευρώ, ενώ ο Ταρεμί αναμένεται να λαμβάνει ετησίως περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ επίσης.

Το συμβόλαιό του θα είναι διετές.

Τα τελευταία δημοσιεύματα ήθελαν τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα έναντι της Λυών, που επίσης είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Μεχντί Ταρεμί.

Η παρουσία στη League Phase του Champions League σαφώς και «έπαιξε» καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλογή του Ιρανού σέντερ φορ.