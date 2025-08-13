Σύμφωνα με ΜΜΕ της Βραζιλίας, ο Ολυμπιακός κατέθεσε πρόταση 3.500.000 ευρώ στη Φορταλέζα για την απόκτηση του Γκουστάβο Μάνσα.

Ο Ολυμπιακός φέρεται να κατέθεσε πρόταση ύψους 3.500.000 ευρώ για την απόκτηση του Γκουστάβο Μάνσα, αλλά οι απαιτήσεις της Φορταλέζα είναι μεγαλύτερες.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Globo, οι Πειραιώτες κινήθηκαν και επίσημα για την απόκτηση του 21χρονου Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, αλλά η Φορταλέζα ζητάει περισσότερα χρήματα.

Ο Γκουστάβο Μάνσα δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Φορταλέζα έως το τέλος του 2026 και βάσει Transfermarkt, κοστολογείται στις 700.000 ευρώ.

Ο συγκεκριμένος βραζιλιάνικος σύλλογος κατέχει το 70% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή, ενώ το 30% ανήκει στην Παλμέιρας.

Σύμφωνα με την Globo, οι ιθύνοντες της Φορταλέζα περιμένουν μία δεύτερη πρόταση από τον Ολυμπιακό, για την απόκτηση του νεαρού κεντρικού αμυντικού.