Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μία μεταγραφή με το… βλέμμα στο μέλλον, καθώς απέκτησε τον Αστέρη Κωνσταντινίδη, που πριν λίγους μήνες «έγραψε» ένα απίστευτο ρεκόρ!

Ο Ολυμπιακός επενδύει για ακόμα μία φορά στις ακαδημίες του. Κι αυτό, γιατί απέκτησαν ένα 16χρονο «διαμαντάκι» από τον Πανσερραϊκό.

Ο λόγος για τον Αστέρη Κωνσταντινίδη, που πριν από λίγους μήνες «έγραψε» ιστορία στη Stoiximan Super League!

Το γιατί; Επειδή, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που παίζει στη διοργάνωση σε ηλικία 15 ετών και οκτώ μηνών!

Κι όμως, το Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός για τα Play Outs της περασμένης σεζόν είχε περάσει σε… δεύτερη μοίρα, καθώς η αναμέτρηση ανήκε στον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Μάλιστα, δεν είναι ο μοναδικός από την οικογένειά του που είχε το «μικρόβιο», καθώς ο πατέρας του είναι ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης! Δηλαδή, είναι γιος του παλαίμαχου διεθνή επιθετικού – με θητεία σε ΑΕΚ, Ηρακλή και Ιωνικό.

Η ιστορία του 16χρονου ποδοσφαιριστή δεν… σταματάει εκεί, καθώς μετά το ιστορικό του ντεμπούτο είχε προχωρήσει και σε επικές δηλώσεις.

Συγκεκριμένα, είχε τονίσει πως ακόμα πηγαίνει σχολείο, καθώς ήταν στην Α’ Λυκείου. Και όχι μόνο αυτό, καθώς την επομένη της αναμέτρησης έδινε αρχαία και αναγκάστηκε να διαβάσει στο πούλμαν της ομάδας.

Ακόμα και αν πριν λίγες ώρες είχε μείνει στην ιστορία, με ένα αξιοζήλευτο ρεκόρ.

Aναλυτικά, τι είχε πει ο Αστέρης Κωνσταντινίδης:

«Θεωρώ πως με τον καιρό θα δουλέψω το μυαλό και μέσα στο γήπεδο. Και θα τα καταφέρω. Βρίσκεται και ο πατέρας μου στο γήπεδο, ο Σωτήρης ο Κωνσταντινίδης. Είμαι χαρούμενος για το ντεμπούτο, αλλά… αύριο δίνω αρχαία. Θεωρώ πως το έχω, θα διαβάσω στο πούλμαν. Αν δεν έχω χαμηλά την μπάλα, δεν θα πάω μπροστά. Με δουλειά πέτυχα το ντεμπούτο μου. Ακούμπησα λίγες… αλλά καλές φορές την μπάλα».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή Αστέρη Κωνσταντινίδη στον Ολυμπιακό με μεταγραφή!

Ποδοσφαιρικό “προϊόν” των κόκκινων ακαδημιών και της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται εκεί αποδεδειγμένα πλέον τα τελευταία χρόνια, ο Αστέρης εντάχθηκε το 2020 στην ομάδα Elite που δημιούργησε ο προπονητής Σάκης Αναστασιάδης και η οποία το 2022 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Κ14 στην ΕΠΣΜ κερδίζοντας στον τελικό τον Ολυμπιακό με τον Αστέρη να σκοράρει και να αναδεικνύεται MVP.

Στη συνέχεια ακολούθησε η προοδευτική πορεία στην Κ15 και οι εμπειρίες στα πρωταθλήματα της Super League, ενώ πέρυσι ανέβηκε στην ομάδα Κ17 και τον Φεβρουάριο του 2025 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τα λιοντάρια.

Τον Μάϊο έκανε το ντεμπούτο του στην Σούπερ Λιγκ σε ηλικία 15 ετών και 8 μηνών και έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα.

Αστέρη ήρθε η ώρα να λάμψεις, καλή επιτυχία!».