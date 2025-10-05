Η ΑΕΚ πήρε μία τεράστια νίκη απέναντι στην Κηφισιά (05/10, 2-3), επιστρέφοντας από το 2-0, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η «Ένωση» κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο, από το 48ο λεπτό της αναμέτρησης.

Έτσι, ο Μάρκο Νίκολιτς, στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV, χαρακτήρισε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, ως το σημαντικότερο μέχρι στιγμής, από την στιγμή που ανέλαβε τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας της ΑΕΚ.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Νίκολιτς:

«Συγχαρητήρια στους παίκτες για αυτή τη νίκη και στους υπέροχους οπαδούς μας. Πολύ σημαντικοί αυτοί οι τρεις βαθμοί. Δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι. Υπάρχει βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι. Αυτό που είπα στους παίκτες στα αποδυτήρια είναι ότι πρέπει να έχουμε δυναμικό πνεύμα, να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να πολεμάμε για να είμαστε πιο δυνατοί από το οτιδήποτε έχουμε να αντιπαρέλθουμε. Για μένα αυτή είναι η πιο σημαντική νίκη. Πάρα πολύ σημαντική. Πιο σημαντική ακόμα και από την Άντερλεχτ και από την ημέρα που ήρθα εδώ.

Η αρχή ήταν καταστροφική, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα, λάθος πάσες και γενικά δεν ήταν καθόλου καλή η εικόνα μας. Από το 30ο λεπτό και έπειτα αρχίσαμε να ανεβαίνουμε. Είδαμε συνδυασμούς, φάσεις. Κάτι το οποίο συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο, παρά το γεγονός ότι μείναμε με δέκα παίκτες. Αυτό καθιστά ακόμα πιο σημαντική τη νίκη και την αξίζαμε στο 100%. Είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία μετά από έξι αγωνιστικές. Την μοιραζόμαστε αυτή τη στιγμή, θα το δούμε αν θα είμαστε μόνοι μας ή όχι σε λίγο. Το σημαντικό είναι ότι τελείωσε το πρώτο τέταρτο του πρωταθλήματος, έχουμε τη διακοπή και είναι καλό να το αποτιμήσουμε αυτό. Οτι είμαστε πρώτοι. Σιγά σιγά βελτιωνόμαστε».