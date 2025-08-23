Ο Μάρκος Νίκολιτς εξήγησε στην COSMOTE TV τους λόγους, για τους οποίους δεν ζήτησε αναβολή για την πρεμιέρα της Stoiximan Super League.

Η ΑΕΚ είναι έτοιμη για την πρώτη αναμέτρηση στην «εποχή Μάρκο Νίκολιτς» στη Stoiximan Super League.

Η «Ένωση» φιλοξενεί στην έδρα της τον Πανσερραϊκό (23/08, 20:15), σε ένα από τα ματς που «κλέβουν» την παράσταση.

Τι και αν υπάρχει ευρωπαϊκός αγώνας σε λίγες ημέρες; Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να μην κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή που έχει.

Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε στην κάμερα της COSMOTE TV, πως ήταν δική του απόφαση. Αυτό έγινε, καθώς όπως είπε ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» δεν είναι μία συνθήκη που προτιμάει, ενώ υπογράμμισε πως πιστεύει πολύ στους παίκτες τους.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς:

Για την έναρξη του πρωταθλήματος και το γεγονός ότι αποφάσισε να μην ζητήσει αναβολή του αγώνα απέναντι στον Πανσερραϊκό:

“Είναι η πιο σημαντική διοργάνωση για εμάς φυσικά. Δεν θέλαμε να αναβληθεί το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι είχαμε το δικαίωμα να το ζητήσουμε, γιατί δεν είναι αυτό το στυλ μου. Είναι δική μου απόφαση, πιστεύω σε όλους τους παίκτες, όχι μόνο σε αυτούς που για την ώρα παίζουν περισσότερο.

Αλλά θα πρέπει να το αποδείξουν αυτό στο παιχνίδι. Παρ’ ότι γυρίσαμε πολύ αργά, στις επτά το πρωί, από το Βέλγιο και το τελευταίο μας παιχνίδι. Οπότε, δεν είναι εύκολο, αλλά αυτό ακούγεται σαν δικαιολογία και είναι το μόνο που δεν χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε λύσεις και να φέρνουμε αποτελέσματα.

Η πρώτη αγωνιστική είναι πάντα δύσκολη. Θέλω να θυμίσω ότι ο Πανσερραϊκός, και το έδειξα αυτό στους παίκτες, στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια εναντίον μας έχει μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Ένα από αυτά τα παιχνίδια ήταν στην έδρα μας, 26 Αυγούστου, αύριο θα έχουμε 24 Αυγούστου… Οπότε… κτυπάμε το καμπανάκι του κινδύνου στους παίκτες και σε όλους.

Πρέπει να βρούμε την ενέργεια, συγκέντρωση και πειθαρχία αύριο για να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Ελπίζω να δω πολύ κόσμο στο γήπεδο, η περίοδος των διακοπών σιγά – σιγά ολοκληρώνεται. Κι ελπίζω τώρα που η ομάδα χρειάζεται στήριξη στα τρία ματς μέσα σε μία εβδομάδα στην ‘Αγιά Σοφιά’ να υπάρχει καλή διάθεση και υποστήριξη προς τα παιδιά στον αγωνιστικό χώρο».

Για το αν είναι στοίχημα για τον ίδιο να κρατήσει συγκεντρωμένους τους παίκτες του στον Πανσερραϊκό, με δεδομένο ότι ακολουθεί η ρεβάνς με την Άντερλεχτ:

«Είναι στοίχημα, πάντα είναι. Μπορούμε να προσποιηθούμε ότι δεν είναι, αλλά πάντα είναι. Έχω αρκετή εμπειρία από ευρωπαϊκά παιχνίδια και από ματς ανάμεσά τους. Είναι ένα τεστ για την ομάδα μας κι επίσης περνώ αυτό το μήνυμα και στους παίκτες.

Να δείξουν υπευθυνότητα, να δείξουν τον κατάλληλο επαγγελματικό χαρακτήρα και νοοτροπία. Αυτά είναι όλα όσα πρέπει να φέρουμε μαζί μας στον αγωνιστικό χώρο αύριο, φεύγοντας από το ξενοδοχείο. Δεν είναι εύκολο, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε έναν ξεκάθαρο στόχο, να βρούμε τον τρόπο να πάρουμε το αποτέλεσμα αύριο».

Για το ενδεχόμενο ο Πανσερραϊκός να αντιμετωπίσει κλειστά την ΑΕΚ:

«Φυσικά, προετοιμαστήκαμε για αύριο, κάναμε scouting, όπως πάντα. Προετοιμάσαμε τους παίκτες για τον Πανσερραϊκό, έχουν ήδη δει τα βίντεο και όλες τις λεπτομέρειες για το παιχνίδι του. Τόσο για το ανασταλτικό μέρος του παιχνιδιού, όσο και για το επιθετικό, τις στατικές φάσεις και οτιδήποτε άλλο. Προετοιμάσαμε το παιχνίδι με απολύτως επαγγελματικό τρόπο, όπως πάντα.

Αλλά φυσικά, θα είναι μια πρόκληση. Γιατί είναι διαφορετικό να αντιμετωπίζεις μια ομάδα που μένει πίσω από τη μπάλα, αν ο Πανσερραϊκός έρθει για να μείνει πίσω από τη μπάλα, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε αυτό. Αλλά το έργο μας είναι διαφορετικό και προετοιμαστήκαμε για όλα τα πράγματα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού».