Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι κι επίσημα κάτοικος Αγρινίου, αφού ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε μία μεγάλη μεταγραφή, αφού ο Ανδρέας Μπουχαλάκης ανακοινώθηκε από την ομάδα του Αγρινίου.

Ο 32χρονος Έλληνας μέσος, επιστρέφει στην Ελλάδα μετά το 2023, όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό με προορισμό τη Γερμανία και τη Χέρτα.

Έχει φορέσει 47 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, ενώ έχει σκοράρει και ένα γκολ.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός:

«Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης είναι από σήμερα μέλος της οικογένειας του Παναιτωλικού, δίνοντας συνέχεια στη λαμπρή πορεία που έχει διαγράψει στο ποδόσφαιρο, με 385 παρουσίες σε επίσημους αγώνες έως τώρα. Γεννήθηκε στις 05.04.1993 στο Ηράκλειο και αναδείχτηκε στον Εργοτέλη.

Μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό όπου κατέκτησε 6 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα Ελλάδας, συμμετέχοντας σε 226 αγώνες εγχώριων και Ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Αγωνίστηκε επίσης στην Αγγλία με τη Nottingham Forest, στην Τουρκία με την Konyaspor και τα δύο τελευταία χρόνια στη Γερμανία με τη Hertha.

Αγωνίστηκε στις Εθνικές ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών και 47 φορές με την Εθνική Ανδρών.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε έχει διάρκεια δύο ετών και ο αριθμός της φανέλας του είναι το 41.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».