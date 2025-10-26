Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν… έμεινε δευτερόλεπτο στον πάγκο στο ντεμπούτο του στον Παναθηναϊκό. Έδινε οδηγίες συνεχώς και ένα στιγμιότυπο ήταν αυτό, που «ξεχώρισε» από το ματς με τον Asteras AKTOR (26/10, 2-0).

O Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το… δεξί στην «εποχή Ράφα Μπενίτεθ»!

Οι «πράσινοι» αν και δεν έθελξαν με την απόδοσή τους κέρδισαν με ευκολία τον Asteras AKTOR (26/10, 2-0) στη Λεωφόρο, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League!

Το γκολ του Κάρολ Σφιντέρσκι στο 45+4’ με πέναλτι, αλλά και το αυτογκόλ του Τσίκο ήταν τα τέρματα, που «καθόρισαν» τον τελικό νικητή.

Στο τέλος της αναμέτρησης ο Ράφα Μπενίτεθ δήλωσε πως είναι ικανοποιημένος σε γενικές γραμμές από την εικόνα της ομάδας του. Ωστόσο, τόνισε πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Aναλυτικά, οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

Για το πρώτο βήμα, την πρώτη νίκη και την απόδοση του Παναθηναϊκού:

«Είμαι ενθουσιασμένος, γιατί προφανώς στο πρώτο παιχνίδι δεν είχαμε πολύ χρόνο για να προετοιμαστούμε και δεν ήταν εύκολο. Πρέπει να πω συγχαρητήρια στους παίκτες και τους οπαδούς που μας στήριξαν. Όλα ήταν καλά. Πιστεύω ότι κάναμε κάποια πράγματα σωστά και κάποια που πρέπει να βελτιωθούμε. Αλλά η συμπεριφορά ήταν σωστή και οι παίκτες τα έδωσαν όλα. Μάλιστα παρουσίασαν καλό ποδόσφαιρο σε κάποιες στιγμές. Οπότε είμαι χαρούμενος με αυτό».

Για το πόσο εύκολο είναι ένας προπονητής να πρέπει να βελτιώσει το πρόσωπο της ομάδας μέσα από συνεχόμενα παιχνίδια και όχι προπονήσεις:

«Προφανώς θα προσπαθήσουμε. Έχουμε δει κάποια παιχνίδια της ομάδας και τα είχε πάει καλά. Αλλά σήμερα είχαμε πολλά θετικά, πολλές καλές στιγμές στους κενούς χώρους που ήταν επικίνδυνες. Για εμάς είναι σημαντικό να ισορροπήσουμε την ομάδα, να την σκληρύνουμε στην άμυνα έτσι ώστε να πάρουμε το πλεονέκτημα που μας δίνει η επίθεση».

Το πλάνο που «έκλεψε» τις εντυπώσεις

Τι ήταν αυτό, που «έκλεψε» τις εντυπώσεις από το ντεμπούτο του; Οι συνεχείς οδηγίες, που έδινε στους παίκτες του!

Ο Ισπανός τεχνικός δεν… έκατσε δευτερόλεπτο στον πάγκο του και έγινε μέχρι και «προπονητής μπάσκετ»!

Κι όμως, την περισσότερη διάρκεια της αναμέτρησης την παρακολούθησε όρθιος. Άλλες φορές ενθάρρυνες τους ποδοσφαιριστές του, ενώ άλλες τους έκανε παρατηρήσεις.

Ωστόσο, το πλάνο που «ξεχώρισε» ήρθε σε… νεκρό χρόνο! Λίγες στιγμές, πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, ο Ράφα Μπενίτεθ μάζεψε τριγύρω τους αναπληρωματικούς και τους έδωσε ορισμένες οδηγίες.

Σε μία εικόνα, που θύμισε μπάσκετ και σίγουρα έδειξε πόσο «αχόρταγος» και τελειομανής είναι από αυτά, που ζητάει από τους ποδοσφαιριστές του.

Δείτε την εν λόγω στιγμή στην παρακάτω φωτογραφία: