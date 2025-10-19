Ο Μπάμπα Ράχμαν βρήκε -ξανά- δίχτυα, απέναντι στην ΑΕΚ, όμως αυτή τη φορά, το φινάλε ήταν διαφορετικό για τον ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ πήρε μία μεγάλη νίκη, στη Νέα Φιλαδέλφεια, επικρατώντας της ΑΕΚ με 0-2 (19/10), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Μπάμπα Ράχμαν άνοιξε το σκορ στο φινάλε του πρώτου μέρους, ενώ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας διαμόρφωσε το τελικό σκορ, στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου.

Μάλιστα, η «Ένωση» στο 86′ έμεινε και με παίκτη λιγότερο, καθώς ο Μουκουντί αποβλήθηκε, με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Πάντως, ο αριστερός οπισθοφύλακας του ΠΑΟΚ, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκει δίχτυα, με αντίπαλο της ΑΕΚ. Για την ακρίβεια, οι «κιτρινόμαυροι» είναι ο σύλλογος που έχει σκοράρει περισσότερες φορές, σε όλη του την καριέρα.

Αυτό ήταν το τέταρτο γκολ που πετυχαίνει ο Μπάμπα, κόντρα στην ΑΕΚ, ενώ έχει μοιράσει και δύο ασίστ, στα 14 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, ως αντίπαλός της.

Ωστόσο, στο συγκεκριμένο παιχνίδι εντοπίζεται μία πολύ σημαντική διαφορά. Σε κανένα από τα προηγούμενα γκολ του, ο 31χρονος μπακ δεν είχε «γευτεί» τη χαρά της νίκης!

Αρχικά, στα Play-Offs της σεζόν 2023-24, σκόραρε στην OPAP Arena, στο 2-2 της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Έπειτα, σκόραρε και στα δύο ματς της κανονικής περιόδου, την περασμένη χρονιά, όμως στη Νέα Φιλαδέλφεια το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο (1-1), ενώ στην Τούμπα, η ΑΕΚ έφυγε με τη νίκη (1-2).

Επομένως, κατάφερε να «σπάσει» μία προσωπική του… κατάρα, αφού στον εν λόγω αγώνα, ο Μπάμπα σκόραρε και ο ΠΑΟΚ πήρε τους τρεις βαθμούς, με αντίπαλό την ΑΕΚ.