Δημοσίευμα από την Ιταλία, αναφέρει πως ο Χρήστος Μουζακίτης είναι στη λίστα της Παρί Σεν Ζερμέν. Ποια η κίνηση των Γάλλων για τον χαφ του Ολυμπιακού.

Ο Χρήστος Μουζακίτης συνεχίζει να κυριαρχεί στα μεταγραφικά ρεπορτάζ εκτός συνόρων, καθώς ομάδες από την Αγγλία και την Ιταλία παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του ενόψει Ιανουαρίου, αλλά αυτήν τη φορά, στη λίστα προστέθηκε και το όνομα της Παρί Σεν Ζερμέν. Η αποκάλυψη έγινε από τον δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα, από το «tuttomercatoweb».

Ο χαφ του Ολυμπιακού έχει καταφέρει, παρά το νεαρό της ηλικίας του, να καθιερωθεί σε ιδιαίτερα απαιτητικό επίπεδο, γεγονός που τον έχει φέρει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Πριν από μερικές εβδομάδες στην Ισπανία αποκαλύφθηκε πως ο Χρήστος Μουζακίτης είναι στη λίστα των «μερένγκες» και μάλιστα, είναι διατεθειμένοι να βγάλουν 35 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία τους, για να πει ο Ολυμπιακός το «οκ».

🚨 Paris Saint-Germain are monitoring Olympiacos midfielder Christos Mouzakitis.



He has played 30 matches across all competitions this season, providing 3 assists from centre-midfield.



🚨 𝗥𝗘𝗠𝗜𝗡𝗗𝗘𝗥: Mouzakitis won the Golden Boy Web award in 2025 which is the equilavent… pic.twitter.com/czJD2ycUiz — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 23, 2026

Οπως τονίζουν οι Ιταλοί, οι πρωταθλητές Γαλλίας παρακολουθούν στενά την κατάσταση του 19χρονου ταλέντου. Ενώ το ενδιαφέρον από την Παρί είναι συγκεκριμένο, το ρεπορτάζ διευκρινίζει ότι έχουν γίνει μόνο προκαταρκτικές έρευνες σε αυτό το στάδιο, χωρίς ακόμη να έχει υποβληθεί επίσημο πρόταση στον Ολυμπιακό. Το εν λόγω δημοσίευμα υποστηρίζει πως εκτός από του Παριζιάνους και τη Ρεάλ, στο παιχνίδι για Μουζακίτη βρίσκονται εδώ και καιρό κι άλλα μεγαθήρια της Ευρώπης, όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μπαρτσελόνα και η Μπάγερν Μονάχου.

Τη φετινή σεζόν, ο 19χρονος διεθνής χαφ έχει καταγράψει 30 συμμετοχές με απολογισμό τρεις ασίστ, ενώ το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2029, με την χρηματιστηριακή του αξία να έχει εκτοξευτεί πλέον στα 25 εκατομμύρια ευρώ.