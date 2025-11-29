Τι ψάχνει ο Λορέν Μορόν στο ματς απέναντι στην ΑΕΛ, για να βάλει check σε ακόμα ένα «κουτάκι»;

Ο Άρης υποδέχεται την ΑΕΛ (29/11, 19:30), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Μαζί του, μία δική του επιστροφή ψάχνει και ο Λορέν Μορόν.

Ο Ισπανός επιθετικός των «κιτρίνων» έχει ξεκινήσει κάπως «μουδιασμένα» στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι ενδεικτικό πως σε 11 παιχνίδια έχει σκοράρει μόλις δύο φορές, απέναντι σε Ατρόμητο και Ολυμπιακό, ενώ έχει μία ασίστ.

Απέχει αρκετά από τον καλό του εαυτό, αλλά και από τα 15 γκολ που σημείωσε στην διάρκεια της περασμένης σεζόν, στο ελληνικό πρωτάθλημα.

📊Η ιστορία των αναμετρήσεων της 12ης αγωνιστικής⚽️



ℹ️ Τα στατιστικά αφορούν τις αναμετρήσεις των δύο ομάδων στις έδρες των γηπεδούχων και όχι το σύνολο των μεταξύ τους αγώνων. #slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #MD12 pic.twitter.com/5ebmXm2mmT — Super League Greece (@Super_League_GR) November 28, 2025

Για τον λόγο αυτόν, απέναντι στη ΑΕΛ θα αναζητήσει ένα προσωπικό «reboot». Και για αυτό, θα έχει ένα έξτρα κίνητρο.

Ο Λορέν Μορέν, από την στιγμή που μετακόμισε στον Άρη, το καλοκαίρι του 2023, έχει βρεθεί αντιμέτωπος με 15 διαφορετικές ομάδες, στο πλαίσιο της Stoiximan Super League.

Το εντυπωσιακό είναι πως έχει καταφέρει να χριστεί σκόρερ, απέναντι σε 13 εξ αυτών! Οι μοναδικές εξαιρέσεις είναι ο ΠΑΣ Γιάννινα και η Athens Kallithea.

Το Σάββατο, λοιπόν, ο Ισπανός επιθετικός θα αντιμετωπίσει τη 16η διαφορετική ομάδα, κατά την παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Γι’ αυτό και θέλει να προσθέσει την ΑΕΛ στη λίστα με τους αντιπάλους, που έχει «πληγώσει», ώστε να δώσει ώθηση και στον ίδιο του τον εαυτό, να επιστρέψει στις… εργοστασιακές του ρυθμίσεις!