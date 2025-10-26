Ποιες είναι οι πιθανές ενδεκάδες για το Ολυμπιακός-ΑΕΚ (26/10, 21:00) στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τι ετοιμάζουν Μεντιλίμπαρ και Νίκολιτς;

Ολυμπιακός και ΑΕΚ διασταυρώνουν τα ξίφη τους, στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τις πιθανές ενδεκάδες, να «γεννούν» ερωτηματικά.

Αμφότερες οι ομάδες, προέρχονται από ευρωπαϊκά παιχνίδι εντός της εβδομάδας: ο Ολυμπιακός από το εκτός έδρας, απέναντι στην Μπαρτσελόνα, και η ΑΕΚ από το εντός έδρας, απέναντι στην Αμπερντίν.

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσουν σε λίγες αλλαγές προσώπων και μερικές εκπλήξεις.

Ξεκινώντας από τους γηπεδούχους, ο Ολυμπιακός αναμένεται να παραταχθεί με τον Ταρεμί πλάι στον Ελ Κααμπί, ενώ στην ΑΕΚ ο Σταύρος Πήλιος ίσως ξεκινήσει, παρά την πολύ καλή εμφάνιση του Πενράις μεσοβδόμαδα.

Κατά τα άλλα, οι αρχικές ενδεκάδες στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ δεν αναμένεται να έχουν μεγάλες αλλαγές. Ο Μεντιλίμπαρ καλείται να διαχειριστεί την απουσία κομβικών παικτών, όπως ο Τσικίνιο, ενώ η ΑΕΚ από την άλλη, την κόπωση και την απουσία του Μουκουντί.

Οι πιθανές ενδεκάδες, στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Ποντένσε, Καμπελά, Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάριν, Ελίασον, Μάνταλος, Κοϊτά, Γιόβιτς.