Ποιοι ποδοσφαιριστές έχουν προβάδισμα να ξεκινήσουν την αναμέτρηση για τον Παναθηναϊκό απέναντι στον Ατρόμητο (05/10, 21:30).

Ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα-σοκ από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (02/10, 1-2), θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στον Ατρόμητο (05/10, 21:30).

Μία πολύ σημαντική αναμέτρηση, καθώς οι «πράσινοι» δεν θέλουν να χάσουν κι άλλους βαθμούς και να δουν την κορυφή να «απομακρύνεται» επικίνδυνα.

Τι διαφορετικό θέλει να δει ο Κόντης & πώς επιθυμεί να «σκέφτονται» οι ποδοσφαιριστές του Ο Χρήστος Κόντης λίγες ώρες πριν το Παναθηναϊκός – Ατρόμητος (04/10, 21:30) «αποκάλυψε» πώς θέλει να «σκέφτονται» οι παίκτες του και τι θέλει να «αλλάξει».

Πώς θα επιχειρήσει να πάρει το «τρίποντο» ο Χρήστος Κόντης, στην 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League;

Κάτω από τα δοκάρια -κατά πάσα πιθανότητα- θα επιστρέψει ο Μπαρτλομιέι Νραγκόφσκι. Αριστερά και δεξιά στην άμυνα προβάδισμα έχουν οι Φίλιπ Μλαντένοβιτς και Νταβίντε Καλάμπρια.

Στα μετόπισθεν ο Ίνγκι Ίνγκασον μοιάζει να έχει «κλειδώσει» τη μία θέση. Παρτενέρ του θα είναι ένας εκ των Αχμέντ Τουμπά και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.

Στα χαφ προβάδισμα έχουν οι Ρενάτο Σάντσες, Μανώλης Σιώπης και ο Βισέντε Ταμπόρδα. Στο ένα φτερό της επίθεσης θα είναι ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ενώ στο άλλο Ανάς Ζαρουρί και Τετέ διεκδικούν μία θέση.

Στην κορυφή το προβάδισμα το έχει ο Κάρολ Σφιντέρσκι, αλλά και ο Αλεξάντερ Γεμέγεφ έχει τις πιθανότητές του.

Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης, Σάντσες, Ταμπόρδα, Τετέ, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι.