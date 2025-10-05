Ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα-σοκ από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς (02/10, 1-2), θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στον Ατρόμητο (05/10, 21:30).
Μία πολύ σημαντική αναμέτρηση, καθώς οι «πράσινοι» δεν θέλουν να χάσουν κι άλλους βαθμούς και να δουν την κορυφή να «απομακρύνεται» επικίνδυνα.
Πώς θα επιχειρήσει να πάρει το «τρίποντο» ο Χρήστος Κόντης, στην 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League;
Κάτω από τα δοκάρια -κατά πάσα πιθανότητα- θα επιστρέψει ο Μπαρτλομιέι Νραγκόφσκι. Αριστερά και δεξιά στην άμυνα προβάδισμα έχουν οι Φίλιπ Μλαντένοβιτς και Νταβίντε Καλάμπρια.
Στα μετόπισθεν ο Ίνγκι Ίνγκασον μοιάζει να έχει «κλειδώσει» τη μία θέση. Παρτενέρ του θα είναι ένας εκ των Αχμέντ Τουμπά και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.
Στα χαφ προβάδισμα έχουν οι Ρενάτο Σάντσες, Μανώλης Σιώπης και ο Βισέντε Ταμπόρδα. Στο ένα φτερό της επίθεσης θα είναι ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ενώ στο άλλο Ανάς Ζαρουρί και Τετέ διεκδικούν μία θέση.
Στην κορυφή το προβάδισμα το έχει ο Κάρολ Σφιντέρσκι, αλλά και ο Αλεξάντερ Γεμέγεφ έχει τις πιθανότητές του.
Η πιθανή ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:
Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς, Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Σιώπης, Σάντσες, Ταμπόρδα, Τετέ, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι.