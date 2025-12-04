Ο Δημήτρης Καλοσκάμης, από τη στιγμή που επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, ξεχωρίζει στην ΑΕΚ.

Ο 20χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός έχει εξελιχθεί σε βασικό πρωταγωνιστή των τελευταίων αγώνων της ομάδας, μετρώντας ήδη τρία γκολ και μία ασίστ σε 683 λεπτά συμμετοχής και 13 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Το καλοκαίρι, όταν ο Καλοσκάμης υπέστη κάταγμα στην αριστερή κλείδα, κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Παρ’ όλα αυτά, η επιστροφή του ήταν πολύ ταχύτερη από το αναμενόμενο.

Περίπου 50 μέρες μετά το χειρουργείο, ο νεαρός χαφ ήταν ξανά διαθέσιμος για τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είχε κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος βλέποντας ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ομάδας να επιστρέφει δυναμικά.

Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες από την «Tutto Mercato», που σε δημοσίευμά της εξυμνεί τον Καλοσκάμη και επισημαίνει ότι, μετά τον Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού, είναι ο επόμενος Έλληνας ποδοσφαιριστής που ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Tzimas, Kostoulas, Karetsas. Grecia no para de sacar talento: en el AEK brilla Kaloskamishttps://t.co/OhW20M2dJq pic.twitter.com/wLl9ZCM9ct — TODOmercadoWEB (@Todomercadoweb) December 4, 2025

Τι αναφέρει η «Tutto Mercato»

«Ο εξτρέμ της ΑΕΚ, γεννημένος το 2005, αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά και πολυαναμενόμενα νέα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τόσο διεθνώς όσο και στην Ιταλία. Αν και δεξιός εξτρέμ, μπορεί να αγωνιστεί και ως επιτελικός μέσος ή στην αριστερή πλευρά χάρη στην εξαιρετική του ευελιξία.

Σε ηλικία 20 ετών, με καταγωγή από το Μαρούσι, προέρχεται από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, που όμως τον άφησε ελεύθερο το καλοκαίρι του 2024 (ο αδερφός του, Νεκτάριος, παραμένει στην Κ19). Στη συνέχεια αγωνίστηκε για έναν χρόνο στον Ατρόμητο, κάτι που στάθηκε αρκετό ώστε η ΑΕΚ να τον αποκτήσει. Δεν συμμετείχε στο Conference League, καθώς δεν είχε δηλωθεί στη λίστα της UEFA λόγω του τραυματισμού του, ο οποίος τον κράτησε εκτός δράσης για δύο μήνες στην αρχή της σεζόν. Εδώ και καιρό βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, κάτι που φαίνεται στις εμφανίσεις του σε πρωτάθλημα και κύπελλο, όπου χθες μοίρασε και μία ασίστ κόντρα στον ΟΦΗ.

Το νέο κύμα Ελλήνων ποδοσφαιριστών είναι όλο και πιο εντυπωσιακό. Πολλοί έχουν ήδη κάνει το βήμα παραπάνω. Ο Μουζακίτης του Ολυμπιακού θεωρείται ο επόμενος που θα ξεχωρίσει, όμως ο Καλοσκάμης, που ήταν και χθες βασικός με την ΑΕΚ, δείχνει πως βρίσκεται πολύ κοντά στο να τον ακολουθήσει».