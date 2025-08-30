Τι αναφέρει δημοσίευμα από το Περού, για το μέλλον του Αλεξάντερ Κάλενς στην ΑΕΚ και τις σκέψεις να γίνει σκάουτερ.

Ο Αλεξάντερ Κάλενς παραμένει στο ρόστερ της ΑΕΚ, έχοντας συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο, αλλά δεν αγωνίζεται εδώ και εννέα μήνες, λόγω προβλήματος υγείας στην καρδιά.

Η πιθανότητα να αποσυρθεί από την ενεργό δράση στα 33 του χρόνια είναι «ανοιχτή», κάτι το οποίο τονίζει ρεπορτάζ από τη χώρα του.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Τζιαν Φράνκο Ζελάγια από το Περού, τονίζει πως στην ΑΕΚ σκέφτονται το ενδεχόμενο να αναθέσουν στον Αλεξάντερ Κάλενς χρέη σκάουτερ στη Λατινική Αμερική.

«Στην ΑΕΚ παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του Αλεξάντερ Κάλεν. Σε περίπτωση που αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο σκέφτονται να του προτείνουν θέση σκάουτερ στη Νότια Αμερική και θα είναι υπεύθυνος για την προσέλκυση νέων ταλέντων για τον ελληνικό σύλλογο», αναφέρει χαρακτηριστικά δημοσιογράφος Τζιαν Φράνκο Ζελάγια.