Ποιες αναμένεται να είναι οι αρχικές ενδεκάδες στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός (22/02, 20:00). Ο Γκεοργκίεφ έτοιμος για ντεμπούτο στο βασικό σχήμα.

Η ΑΕΚ, μετά το τέλος μίας σειράς από ντέρμπι στη Stoiximan Super League, γνωρίζει πως ο Λεβαδειακός (22/02, 20:00) είναι ένα από τα πέντε «εμπόδια» που απομένουν να ξεπεράσει, για να έχει κάνει ό,τι χρειάζεται από τη μεριά της, για να τερματίσει την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το έργο της δεν θα είναι εύκολο, καθώς θα αντιμετωπίσει μία εξαιρετική ομάδα, χωρίς τον κόσμο της στο πλάι, λόγω τιμωρίας. Υπάρχει, ωστόσο, μεγάλη κινητοποίηση μεταξύ των φίλων της ΑΕΚ, για να δώσουν το «παρών» εκτός της AllWyn Arena.

Ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να βρει λύσεις στις απουσίες των Ρότα και Κοϊτά, που έχουν δηλωθεί να εκτίσουν τις τιμωρίες τους στο συγκεκριμένο ματς. Ο Μάρτιν Γκεοργκίεφ φαντάζει ως ο επικρατέστερος για να καλύψει τον πρώτο, κάνοντας το ντεμπούτο του στην αρχική ενδεκάδα της ΑΕΚ. Από την άλλη πλευρά και στην περίπτωση της απουσίας του Κοϊτά, οι επιλογές είναι περισσότερες.

Κάτω απο τα δοκάρια θα ειναι ο Στρακόσα, στα στόπερ οι Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας, αριστερά τη θέση διεκδικούν Πήλιος και Πένραις με ίσες πιθανότητες, ενώ δεξιά φαβορί ειναι ο Γκεοργκίεφ, όπως προαναφέραμε. Στον άξονα το δίδυμο των Μαρίν-Πινέδα έχει προβάδισμα, οπως προβάδισμα έχει και το δίδυμο της γραμμής κρούσης με τους Γιόβιτς-Βάργκα. Το ένα φτερό θα το καλύψει ο Γκατσίνοβιτς και το άλλο ένας εκ των Λιούμπιτσιτς ή Ελίασον.

Όσον αφορά στον Λεβαδειακό, ο Νίκος Παπαδόπουλος αναμένεται να ξεκινήσει με τους εξής: Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος, Τσοκάι, Κωστή, Παλάσιος, Βέρμπιτς, Μπάλτσι, Πεδρόσο.