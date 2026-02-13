Ο Γενς Γιόνσον παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη σε ΜΜΕ της πατρίδας του, αναλύοντας γιατί δεν παίζει στην ΑΕΚ και τι ακολουθεί στην καριέρα του.

Ο Γενς Γιόνσον βρίσκεται εκτός βασικών επιλογών στην ΑΕΚ από την αρχή της φετινής αγωνιστικής περιόδου, καθώς δεν υπολογίζεται από τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο 33χρονος μέσος παραχώρησε αναλυτική συνέντευξη σε δανέζικο Μέσο, το «tipsbladet», όπου μίλησε για τα πλάνα του ενόψει καλοκαιριού, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι τότε αναμένεται να αποχωρήσει από την «Ένωση».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής που είχε φέτος μετά την άφιξη του Σέρβου τεχνικού, αποκάλυψε τις συζητήσεις που πραγματοποίησε μαζί του και εξήγησε τι τον έκανε να παραμείνει στην ΑΕΚ το προηγούμενο καλοκαίρι, παρά τις δυσκολίες.

Αναλυτικά η συνέντευξή του:

«Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό το καλοκαίρι θα επιστρέψω στη Δανία, λέει ο Γενς Γιόνσον, ο οποίος για τον ίδιο λόγο απέρριψε αρκετές προτάσεις από το εξωτερικό στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο που μόλις έκλεισε», ανέφερε χαρακτηριστικά για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Υπήρξαν κάποιες ευκαιρίες και αρκετές καλές προτάσεις τον Ιανουάριο, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι θα έπρεπε να δεσμευτώ για ενάμιση χρόνο και δεν ήθελα, από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρο ότι ως οικογένεια θέλουμε να επιστρέψουμε στη Δανία.

Έγινα πατέρας πριν από τέσσερις μήνες και ξαφνικά δεν πρέπει να λαμβάνω υπόψη μόνο το τι θέλω εγώ. Παρόλο που η κόρη μας μπορεί να κοιμάται και να τρώει και σε άλλη χώρα εκτός Δανίας, η αρραβωνιαστικιά μου και εγώ αποφασίσαμε ότι αυτό ήταν αρκετό. Έχω ψυχολογικά χορτάσει το εξωτερικό».

Το περασμένο καλοκαίρι ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς ανέλαβε την ΑΕΚ και δεν φαίνεται να σε υπολογίζει ιδιαίτερα.

«Ήρθε νέος προπονητής το καλοκαίρι, μετά από μια αρκετά κακή σεζόν για τον σύλλογο, στην οποία εγώ είχα πάει καλά, κάτι που μου το είχε αναγνωρίσει και η διοίκηση. Ήρθε και μπορούσα να καταλάβω ότι δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος μαζί μου, αλλά είχαμε συζητήσεις όπου μου έλεγε ότι ξεκίνησα άσχημα, όμως τώρα τα πράγματα φαίνονται αρκετά καλά και πρέπει να συνεχίσω έτσι. Ωστόσο, είδα ότι με χρησιμοποιούσε μόνο στα ευρωπαϊκά προκριματικά, οπότε πριν κλείσει η θερινή μεταγραφική περίοδος, ο μάνατζέρ μου συναντήθηκε με τον σύλλογο για να ξεκαθαρίσει την κατάστασή μου, και εκεί συζητήθηκε μόνο η πιθανότητα ανανέωσης. Μπήκα λοιπόν στο φθινόπωρο με καλό προαίσθημα.

Έναν μήνα και μισό αργότερα έγινε σαφές ότι θα γινόμουν πατέρας, οπότε αποφάσισα να μην αφήσω το γεγονός ότι ο προπονητής είχε άλλα σχέδια να με επηρεάσει, αλλά τελικά τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Το αστείο είναι ότι δεν ήμουν ποτέ σε καλύτερη κατάσταση, τόσο σωματικά όσο και με την μπάλα. Το ότι δεν αγωνιζόμουν σε αγώνες μού έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω σε κάποια πράγματα, και σχεδόν κάθε εβδομάδα σπάω ρεκόρ σε άλματα και εργομετρικά τεστ. Έχω κορυφαίες επιδόσεις σε σχέση με την ομάδα και δεν έχω χάσει ούτε μία προπόνηση εδώ και έναν χρόνο. Νιώθω καλύτερα από ποτέ, παρόλο που ακούγεται κενό όταν δεν μπορείς να το δείξεις στο γήπεδο».

Για το αν θέλει να επιστρέψει στην Όρχους:

«Δεν έχω συμφωνία με κανέναν ακόμα. Θα ήθελα πολύ να αγωνιστώ ξανά για την Όρχους, αλλά θα δούμε ποιες ευκαιρίες θα παρουσιαστούν τότε. Θα είμαι ανοιχτός σε κάθε σοβαρό ενδιαφέρον από δανέζικους συλλόγους».