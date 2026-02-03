Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Ολυμπιακός είπαν «αντίο», με τον Ουκρανό επιθετικό να αφήνει αιχμές στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στα social media.

Ο Ολυμπιακός παραχώρησε τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ως δανεικό στη Λυών, με οψιόν αγοράς κοντά στα 4.000.000 ευρώ.

Ο υψηλόσωμος επιθετικός αποχαιρέτησε τους Πειραιώτες μετά από ενάμιση χρόνο, με μία ανάρτηση στα social media, όπου είπε το δικό του «αντίο» και στον κόσμο της ομάδας.

Στο χρονικό διάστημα που αγωνίστηκε στην Ελλάδα, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ σκόραρε 14 γκολ σε 49 συμμετοχές, ενώ μοίρασε και πέντε ασίστ, με την εμφάνισή του στο Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, να ξεχωρίζει.

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε στα social media, είναι από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Στεάουα για το Europa League, όπου είχε χτυπήσει τη μύτη του και είχε ματώσει τη φανέλα του.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ:

«Αγαπητοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού, αυτό το μήνυμα είναι για εσάς.

Πάλεψα γι’ αυτόν τον σύλλογο για εσάς. Έδωσα τα πάντα, περισσότερα απ’ όσα μπορούσαν οι άνθρωποι να δουν ή να καταλάβουν.

Δεν εκτιμήθηκαν πάντα όλα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όμως η αφοσίωσή μου ήταν πάντα ειλικρινής και αληθινή. Αξίζετε τις μεγαλύτερες και πιο δυνατές νίκες. Ελπίζω οι δρόμοι μας να ξανασυναντηθούν. Το “τανκ” σας».