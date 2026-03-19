ΠΑΟΚ και Ραζβάν Λουτσέσκου βλέπουν πως ο Γιώργος Γιακουμάκης ολοένα και πλησιάζει στην επιστροφή του. Οι πιθανότητες για Βόλο.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο συνεχίζεται κανονικά, με το τεχνικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά και την κατάσταση συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών.

Το θετικό για τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι πως ο Γιώργος Γιακουμάκης έκανε ένα σημαντικό βήμα επιστροφής, καθώς προπονήθηκε ατομικά στο γήπεδο, δείχνοντας πως πλησιάζει στην επανένταξή του.

Παράλληλα, οι Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς ακολούθησαν θεραπευτική αγωγή, με την επιστροφή τους σε κανονικούς ρυθμούς να μετατίθεται, πιθανότατα, μετά τη διακοπή.

Το σημερινό πρόγραμμα (19/03) περιλάμβανε προπόνηση στις 11:00, με την ομάδα να συνεχίζει την προετοιμασία της για το τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου.

Καθώς πλησιάζει η Κυριακή (22/03), ο Λουτσέσκου αναμένεται να πάρει τις οριστικές του αποφάσεις για την ενδεκάδα που θα παρατάξει απέναντι στον Βόλο, έχοντας πλέον περισσότερες διαθέσιμες επιλογές.