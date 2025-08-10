Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ιταλία, ο Σαντιάγκο Έσε προτάθηκε στην Ίντερ, που βρίσκεται στην αναζήτηση χαφ.

Ο Σαντιάγκο Έσε είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού.

Οι αποδόσεις του δεν έχουν περάσει απαρατήρητες εκτός Ελλάδας, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Αργεντίνο μέσο.

Ένα νεό δημοσίευμα ήρθε να φέρει στο «φως» της δημοσιότητας νέες πληροφορίες. Η Ίντερ έχει «μπει» στα κλαμπ που εξετάζουν την περίπτωσή του. Τουλάχιστον, αυτό αναφέρει το «sportitalia.com»!

Το ιταλικό δημοσίευμα κάνει λόγο για ενδιαφέρον των «νερατζούρι», καθώς «σκαλίζουν» την αγορά για την εύρεση χαφ.

Μία περίπτωση είναι και ο Σαντιάγκο Έσε, που προτάθηκε μέσω ατζέντηδων, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Μέσο της γειτονικής μας χώρας.

Για την ιστορία, ο 23χρονος χαφ μετράει με τον Ολυμπιακό 95 ματς, με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ, σε δύο χρόνια παρουσίας. Την ίδια ώρα, η χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 12.000.000 ευρώ, βάσει Transfermarkt.

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «sportitalia.com»:

«Σύμφωνα με πληροφορίες του Sportitalia, ο Σαντιάγο Έσε, που παίζει αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό, προσφέρθηκε πρόσφατα στους ‘νερατζούρι’. Έφτασε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023 από την Ουρακάν για 4 εκατομμύρια ευρώ και μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιήσει τρεις εμφανίσεις με την Αργεντινή».