Τι ανέφερε ο ατζέντης του Βάνια Ντρκούσιτς, Μλάντεν Ρατκόβιτσα, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον πελάτη του.

Ο εκπρόσωπος του Βάνια Ντρκούσιτς, Μλάντεν Ρατκόβιτσα, παραχώρησε δηλώσεις σε ΜΜΕ της Ρωσίας, τονίζοντας για πρώτη φορά, πως πράγματι υπάρχει ενδιαφέρον για τον κεντρικό αμυντικό της Ζενίτ από τον ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο sportsdaily.ru, ανέφερε πως ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Βάνια Ντρκούσιτς, αλλά χωρίς να έχει προχωρήσει κάτι περισσότερο στην υπόθεση.

«Ο Βάνια είναι παίκτης της Ζενίτ και έχει συμβόλαιο με τον σύλλογο. Μέχρι να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτό, θα ενταχθεί κανονικά στην ομάδα από την πρώτη μέρα. Ο ΠΑΟΚ είναι μία από τις ομάδες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον Βάνια, αλλά μέχρι κάποια ομάδα να συμφωνήσει με τη Ζενίτ, παίζει για έναν γιγάντιο σύλλογο και είναι πολύ χαρούμενος με όλα όσα συμβαίνουν στη Ζενίτ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως ο Βάνια Ντρκούσιτς δεν συνδέεται για πρώτη φορά με τον ΠΑΟΚ από τα ρεπορτάζ και αυτήν τη φορά, χρόνος υπάρχει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η Ζενίτ επιστρέφει στις προπονήσεις στις 12/01, μετά τη διακοπή του χειμώνα στο πρωτάθλημα της Ρωσίας, ενώ από τις 15/01 έως τις 26/01 θα βρίσκεται στη Ντόχα του Κατάρ για προετοιμασία.

Ο Βάνια Ντρκούσιτς είναι 26χρονος κεντρικός αμυντικός από τη Σλοβενία, ύψους 1.86μ και 26 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Σύμφωνα με το Transfermarkt κοστολογείται στα 4.000.000 ευρώ, το ποσό το οποίο δαπανήθηκε από τη Ζενίτ τον Αύγουστο του 2024, για να τον αποκτήσει από τη Σότσι.

Κατά την περασμένη σεζόν, αγωνίστηκε για έξι μήνες ως δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα, επιστρέφοντας στη Ζενίτ τον Ιανουάριο του 2025.