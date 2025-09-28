Αστέρας και ΠΑΟΚ μοιράστηκαν από έναν βαθμό στο «θρίλερ» της Τρίπολης, όμως οι Αρκάδες, παρά τα τρία τέρματα και τις πολλές τελικές προσπάθειες, δεν χρειάστηκε να «ακουμπήσουν» πολλές φορές την μπάλα, στην αντίπαλη περιοχή.

Μία πραγματική «μάχη» στη… βροχή έδωσαν Αστέρας και ΠΑΟΚ, που μοιράστηκαν από έναν βαθμό (28/09, 3-3), στην 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν από νωρίς, με το γκολ του Μακέντα, όμως ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφερε τα πάντα… τούμπα, κάνοντας το σκορ 1-3, έως το 34ο λεπτό. Ντεσπόντοφ και Τσάλοφ σκόραραν από την άσπρη βούλα, ενώ σκόρερ χρίστηκε και ο Κωνσταντέλιας.

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Παντελίδη κατάφερε να βρει «απάντηση» και να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας, χάρη στα γκολ των Εμμανουηλίδη και Τζιοακίνι.

Ωστόσο, στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, υπάρχει ένα στατιστικό που ξεχωρίζει. Ο Αστέρας κατάφερε να «πληγώσει» την άμυνα του ΠΑΟΚ τρεις φορές, χωρίς να κάνει «θόρυβο».

Ο λόγος αφορά τις επαφές που είχε στην περιοχή των φιλοξενούμενων, συγκριτικά μάλιστα με τις τελικές προσπάθειες στις οποίες έφτασε, αλλά και τα τέρματα που σημείωσε.

Ο Αστέρας, λοιπόν, ακούμπησε την μπάλα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, σε 16 περιπτώσεις. Στις τρεις από αυτές, βρήκε δίχτυα, νικώντας τον Παβλένκα. Σκόραρε, δηλαδή, ανά 5.33 επαφές περίπου. Συνολικά, σταμάτησε στις 9 προσπάθειες, εκ των οποίων οι 8 ήταν εντός της αντίπαλης εστίας!

Για να γίνει καλύτερα κατανοητό το συγκεκριμένο στατιστικό, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και στις αντίστοιχες επαφές της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ έφτασε στις 30 (!) επαφές στην αντίπαλη περιοχή, σχεδόν τις διπλάσιες, σε σχέση με όσες κατέγραψε ο Αστέρας! Κι όμως, οι δύο ομάδες πέτυχαν τα ίδια γκολ, με τους Αρκάδες να δείχνουν ικανότατοι και… ταχύτατοι, στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.