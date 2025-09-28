Μία πραγματική «μάχη» στη… βροχή έδωσαν Αστέρας και ΠΑΟΚ, που μοιράστηκαν από έναν βαθμό (28/09, 3-3), στην 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν από νωρίς, με το γκολ του Μακέντα, όμως ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφερε τα πάντα… τούμπα, κάνοντας το σκορ 1-3, έως το 34ο λεπτό. Ντεσπόντοφ και Τσάλοφ σκόραραν από την άσπρη βούλα, ενώ σκόρερ χρίστηκε και ο Κωνσταντέλιας.
Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Παντελίδη κατάφερε να βρει «απάντηση» και να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας, χάρη στα γκολ των Εμμανουηλίδη και Τζιοακίνι.
Ωστόσο, στην συγκεκριμένη αναμέτρηση, υπάρχει ένα στατιστικό που ξεχωρίζει. Ο Αστέρας κατάφερε να «πληγώσει» την άμυνα του ΠΑΟΚ τρεις φορές, χωρίς να κάνει «θόρυβο».
Ο λόγος αφορά τις επαφές που είχε στην περιοχή των φιλοξενούμενων, συγκριτικά μάλιστα με τις τελικές προσπάθειες στις οποίες έφτασε, αλλά και τα τέρματα που σημείωσε.
Ο Αστέρας, λοιπόν, ακούμπησε την μπάλα στην περιοχή του ΠΑΟΚ, σε 16 περιπτώσεις. Στις τρεις από αυτές, βρήκε δίχτυα, νικώντας τον Παβλένκα. Σκόραρε, δηλαδή, ανά 5.33 επαφές περίπου. Συνολικά, σταμάτησε στις 9 προσπάθειες, εκ των οποίων οι 8 ήταν εντός της αντίπαλης εστίας!
Για να γίνει καλύτερα κατανοητό το συγκεκριμένο στατιστικό, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά και στις αντίστοιχες επαφές της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου.
Ο ΠΑΟΚ έφτασε στις 30 (!) επαφές στην αντίπαλη περιοχή, σχεδόν τις διπλάσιες, σε σχέση με όσες κατέγραψε ο Αστέρας! Κι όμως, οι δύο ομάδες πέτυχαν τα ίδια γκολ, με τους Αρκάδες να δείχνουν ικανότατοι και… ταχύτατοι, στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.