Ο Άρης υποδέχεται την Κηφισιά (22/02, 19:00) και ο στόχος δεν είναι άλλος από την επιστροφή στις εντός έδρας νίκες.

Ο Άρης φιλοξενεί την Κηφισιά την Κυριακή (22/02, 19:00), με βασικό στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, τόσο στη Super League, όσο και στις εμφανίσεις του μπροστά στο κοινό του.

Οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν συνολικά μόλις έξι τρίποντα στη φετινή σεζόν: δύο στο γήπεδό τους απέναντι στον Βόλο και την ΑΕΛ, και τέσσερα εκτός έδρας κόντρα σε Ατρόμητο, Κηφισιά, Αστέρα AKTOR και Παναιτωλικό.

Αξιοσημείωτο είναι πως η πρώτη εντός έδρας νίκη τους ήρθε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος τον περασμένο Αύγουστο, ενώ η δεύτερη σημειώθηκε έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα: συγκεκριμένα, πριν από 85 ημέρες (29 Νοεμβρίου), όταν ο Άρης λύγισε την ΑΕΛ με 2-1 στις καθυστερήσεις. Έκτοτε, πέρασαν τέσσερα ματς χωρίς νίκη, απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους, ωστόσο: Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Λεβαδειακό και ΠΑΟΚ, κατά χρονική σειρά. Όλα έληξαν ισόπαλα.

Στο φινάλε της σεζόν και με τον στόχο του ευρωπαϊκού εισιτηρίου μέσω των Play Offs 5-8, ο Άρης αναζητά μία αντίδραση και την «εξαργύρωση» της δυναμικής της έδρας του, που φέτος, δεν έχει εκμεταλλευθεί όσο θα μπορούσε.