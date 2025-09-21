Ο Παναθηναϊκός πήρε «κεφάλι» στο σκορ στο ντέρμπι «αιωνίων», με τον Σίριελ Ντέσερς να είναι ο ποδοσφαιριστής, που «πληγώνει» για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό φέτος!

Μετά από ένα ημίχρονο, με ελάχιστες ευκαιρίες, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με εξαιρετικό τρόπο το δεύτερο 45λεπτο.

Στο 48’ ο Τετέ «έκλεψε» την μπάλα, μετά από ένα λάθος, που έγινε στη μεσσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Ο Βραζιλιάνος έδωσε στον Τάσο Μπακασέτα και ο Έλληνας μέσος πάσαρε στον Σίριελ Ντέσερς, ο οποίος μπόρεσε να πλασάρει ιδανικά στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα!

Κάπως έτσι, ο Νιγηριανός έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής, που σκοράρει απέναντι στους Πειραιώτες σε επίσημο ματς.

Κι αυτό, γιατί κόντρα σε Asteras AKTOR (23/09, 2-0), Βόλο (30/08, 0-2), Πανσερραϊκό (13/09, 5-0) και Πάφο (17/09, 0-0) οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν το… μηδέν!

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το γκολ του Σίριελ Ντέσερς: